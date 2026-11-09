Potrivit Agerpres, afirmația lui Benea a fost făcută într-o conferință susținută la sediul PSD, după ce a fost întrebat dacă secretarul general al partidului, Claudiu Manda, le-a transmis unor miniștri că riscă să își piardă mandatul până la Crăciun, din cauza unor termene restante.

„Punctual, cred că s-a referit la reforma companiilor de stat; toate agențiile. Miniștrii trebuiau să vină săptămâna aceasta cu propuneri către vicepremierul Marian Neacșu, care coordonează, și probabil unii dintre miniștri nu au înțeles că luna de miere a acestui Guvern a trecut demult, iar ei trebuie să livreze rapid. Acum două săptămâni, președintele Grindeanu a anunțat un coordonator al unui grup de lucru pe reforma administrativ-teritorială și un altul pe reforma companiilor de stat, în persoana domnului vicepremier Marian Neacșu, care până astăzi a primit foarte puține materiale de la acești miniștri'', a răspuns Benea.

El a menționat că nu au fost nominalizați miniștrii vizați.

„Nu au fost nominalizați. Cine a avut urechi să audă, cred că a înțeles”, a spus el.

Pe 26 octombrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, declara că îi va propune premierului ca Guvernul să își angajeze răspunderea pe reforma administrativ-teritorială și pe reorganizarea la nivel guvernamental.

Reorganizarea la nivel guvernamental vizează: reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate pe pierdere sau care nu își mai justifică existența.

Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme este vicepremierul Marian Neacșu.