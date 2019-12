(P) Revelion #TheBrunchAffair - Imaginarium, o lume fantastică, la Palatul Parlamentului

O noapte unică, o clădire-simbol, un decor spectaculos și multă fantezie. Sunt cuvintele cheie ale unei petreceri de Revelion memorabile.

Exact ce a pregătit echipa #TheBrunchAffair pentru noaptea dintre ani. Un eveniment grandios, pentru care se vor deschide chiar porțile Palatului Parlamentului. Una dintre cele peste 3.000 de camere ale clădirii emblematice a Bucureștiului va fi, așadar, scena distracției pentru bruncherii care vor să aibă parte de un Revelion ieșit din tipare.

Se anunță o noapte plină de surprize, elemente de decor fantastice și o lume care le va testa participanților limitele imaginației.

Pe parcursul intregului an, echipa #TheBrunchAffair a organizat cele mai cool evenimente din Bucuresti, iar noaptea dintre ani promite sa fie cireasa de pe tort:

În decorul grandios, cu sculpturi de marmură și candelabre de cristal, totul este pregătit în cel mai mic detaliu. Nu vor lipsi muzica bună, ritmurile electrizante și un meniu conceput special pentru o noapte de gală. Petrecerea începe la ora 21:00 și se va dansa până dimineață. Se spune că dorințele puse în palat se îndeplinesc, așa că ar fi bine să îți alegi atent gândul de la miezul nopții. Think big și pregătește-te să ai parte de o experiență unică în viață, pentru că în Imaginarium orice este posibil!

Probabil că te gândești deja la ceva care să te scoată din anonimat. Nici nu e nevoie de un dresscode, just add some sparkle to it. O noapte la palat cere eleganță, iar pozele în decoruri luxoase ies cel mai bine într-o ținută atent studiată. Așa că alege rochia aceea de gală și fii gata să întorci toate privirile, mai ales de Revelion. La urma urmei, se spune că așa cum intri în noul an îți va merge apoi tot anul. Make the most of it! Be there! Dare to be different!

Mai multe detalii geasesti pe pagina evenimentului sau poti contacta echipa The Brunch Affair la 0722.707.768