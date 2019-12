Orban, despre Fondul de Dezvoltare şi Investiţii: 80% dintre contractele semnate sunt către primari de la PSD

Premierul Ludovic Orban a declarat vineri că peste 80% dintre contractele semnate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii sunt către primarii de la PSD.

"I-am cerut şefului Cancelariei, Ionel Dancă, să îmi facă o analiză a contractelor pe fantomaticul Fond de Dezvoltare şi Investiţii, care nu are niciun leu real în buget. Situaţia arată clar în primul rând că a fost o formă de plată către primarii PSD, pentru campaniile electorale pentru europarlamentare şi prezidenţiale”, a spus Ludovic Orban, în debutul ședinței de Guvern.

„Dintre contractele semnate, peste 80% sunt semnate către primari PSD, în condiţiile în care PSD are ca număr de primari aproximativ 50%, mai puţin de 50% dintre primării. Peste 80% au fost alocate, evident în mod arbitrar, în mod subiectiv, către primarii PSD. S-au depus 3.100 de proiecte cu o valoare totală de 58,5 miliarde de lei. Gândiţi-vă ce cheltuială voiau să provoace cei din Guvernul PSD, imaginaţi-vă, dacă nu îi opream, cam ce factură ne-ar fi venit peste un an", a spus Orban.

El a adăugat că din totalul proiectelor depuse au fost propuse spre aprobare 696, în valoare de 10,3 miliarde de lei.

"Din fericire, nu s-au semnat decât 239 de contracte, în valoare de 6,6 miliarde de lei, iar dintre contractele semnate au fost alocate avansuri doar către 40 de contracte, iar valoarea totală a plăţilor privind avansul şi deconturile e de 54,8 milioane. Aici va trebui, domnul ministru (Ion Ştefan - ministrul Dezvoltării Regionale - n.r.), să facem controale pe toate aceste contracte pe care s-au derulat avansuri. Pe celelalte contracte unde nu s-a alocat niciun ban lucrurile sunt clare, odată cu încetarea existenţei Fondului, după aprobarea legii, nu vor mai avea obiect”, a mai spus Orban.

„Trebuie să facem controale şi să vedem dacă s-au efectuat lucrări, cum au fost folosiţi banii de avans, să vedem dacă nu cumva putem să găsim o soluţie, astfel încât să recuperăm aceşti bani, pentru că este clar că această ficţiune nu poate să stea la baza finanţării unor obiective de investiţii serioase", a menţionat premierul.

Orban a afirmat că aceste contracte erau "o formă de a masca credite de angajament, pentru a nu le include în calculul deficitului bugetar".