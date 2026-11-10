Patru medici și două asistente de la Terapia Intensivă a Spitalului „Sf. Pantelimon” au fost trimiși în judecată. Procurorii susțin că au redus deliberat tratamentul unor pacienți pentru a le grăbi decesul.

Cele 3 metode prin care unii medici de la Spitalul Pantelimon grăbeau moartea unor pacienți. Acuzațiile procurorilor