Comisiile pentru cultură ale Parlamentului au dat aviz favorabil, marţi, pentru opt propuneri din partea partidelor reprezentate în Legislativ pentru funcţia de membru titular în Consiliul de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune.
Au primit aviz favorabil următorii:
* Loredana Corchiş şi Nicoleta Amalia Matei - propuse de PSD;
* Radu Carp şi Cristina Pocora - PNL;
* Gabriel Barbu - USR;
* Sorina Ruxandra Matei şi Maria Muntean - AUR;
* Anderco Aliz-Timea - UDMR.
A primit aviz negativ candidatul propus de S.O.S. România - Loredan Marius Popa.