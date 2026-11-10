Ryanair schimbă regulile pentru pasagerii care nu plătesc alegerea locului. Când vor afla unde vor sta în avion

Pasagerii care optează pentru alocarea aleatorie și gratuită a locurilor pot face acum check-in online începând cu 72 de ore și până la două ore înainte de plecare, conform Express.co.uk.

Anterior, intervalul începea cu doar 24 de ore înainte de zbor.

Intervalul extins le oferă pasagerilor mai multă flexibilitate și reduce riscul de a uita să facă check-in.

Cei care ratează termenul-limită pentru înregistrarea online trebuie să plătească o taxă de 55 de lire sterline sau 55 de euro de persoană pentru check-in la aeroport.

Pasagerii ar putea afla locul repartizat cu doar trei ore înainte de zbor

Cu toate acestea, o a doua schimbare semnalată de pasageri ar putea fi mai puțin binevenită.

Călătorii care au zburat cu compania în weekend au declarat că numărul locului repartizat aleatoriu a fost dezvăluit abia cu trei ore înainte de plecare, în loc să fie comunicat în momentul efectuării check-in-ului.

Anterior, pasagerii care doreau să evite taxele pentru alegerea locului, cuprinse între 3 și 42,50 lire sterline (3,60 și 50,90 euro), puteau face check-in imediat ce se deschidea intervalul și aflau ce loc le fusese repartizat. Dacă nu erau mulțumiți, aveau timp să decidă dacă plătesc pentru un alt loc.

O repartizare mai târzie a locurilor le-ar lăsa mult mai puțin timp pentru a face această alegere.

„Acest lucru se datorează noilor modificări ale regulilor, care urmăresc să reducă avantajele celor care nu plătesc pentru un loc, deoarece acum nu vei ști până în ultimul moment unde vei sta. De asemenea, dispar și vechile trucuri”, a scris pe reddit un utilizator.

„Înainte, puteai plăti pentru a-ți schimba locul dacă nu îți plăcea cel repartizat aleatoriu la check-in. Prin urmare, dacă preferința ta era pur și simplu «Nu vreau un loc la mijloc», merita să riști să nu plătești pentru un loc în momentul rezervării și să vezi ce ți se repartiza. Acum va trebui să plătești în avans pentru un loc”, a spus un alt utilizator.