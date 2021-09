”Om de afaceri” prosper, în realitate ”țepar”. Metoda prin care a păcălit cel puțin 19 oameni

Un individ de 32 de ani din Galaţi, care a vrut să-şi piardă urma şi s-a mutat la Bucureşti, este acuzat de înşelăciuni, furturi şi abuz de încredere.

Poliţiştii au identificat nu mai puţin de nouăsprezece păgubiţi: cum - necum, bărbatul şi cei din anturajul lui i-au convins pe aceşti naivi să le pună la dispoziţie maşini, echipamente electronice sau chiar să facă împrumuturi în numele lor.

Bunurile ajungeau imediat la casele de amanet, iar ratele nu erau plătite niciodată. Prejudiciul evaluat până acum se ridică la aproape jumătate de milion de lei.

Bărbatul este cel care se dădea drept un om de afaceri prosper. Aproape toţi cei pe care îi întâlnea erau convinşi să intre alături de el în tot felul de inginerii financiare, care ar fi trebuit să le aducă mulţi bani. În scenele filmate de o cameră de supraveghere, de fapt, tocmai îl păcălea pe un bărbat să îi împrumute un sistem de sunet profesional.



Victimă: „Mi-a închiriat un sistem audio pe prezumpţia că ar fi un patron de la un local, ba că-i DJ... Luă lucrul, îl ducea direct la amanet... Le lua pur şi simplu pe împrumut, cu gândul că să facem bani împreună, cum zicea el." Sisteme audio, camere video, aparate foto. Nu ştiu, suntem 14 sau 15 păgubiţi care ne-am unit."

După ce punea mâna pe echipamentele pe care pretindea că le va închiria, omul dispărea cu totul. Şi mai mare a fost, însă, paguba în cazul unui bărbat pe care l-a convins să gireze o serie întreagă de împrumuturi la instituţii bancare, unde comisionul perceput poate ajunge şi la 400%.

Altă victimă: „După o perioadă de timp a început să îmi vină plicurile acasă cu citaţii, că nu plăteşte, că girantul, că titularul.

Reporter: Ce paguba v-a făcut?

Victimă: „Multe tare, vreun miliard şi ceva. Şmecher, că are vilă, că are familie, că are case. Că la mine vin banii din afaceri, din chirii, din Doamne iartă-mă."

Poliţiştii au pus cap la cap plângerile depuse de 11 păgubiţi, persoane fizice şi juridice. Au audiat apoi 16 suspecţi implicaţi, în măsură diferită, şi toate pistele i-au condus către bărbatul de 32 de ani.



Agent-şef principal Ciprian Stoica, IPJ Galaţi: „Principalul suspect a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore. Prejudiciul, până în momentul de faţă, se ridică la suma de 450 de mii de lei."

Magistraţii Judecătoriei Galaţi au hotărât să îl plaseze sub control judiciar, pentru 60 de zile. El este cercetat, în continuare, pentru înșelăciune, abuz de încredere, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, amenințare și furt.