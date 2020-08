Țepele unui fals constructor din Mureș. Zeci de oameni au pierdut câte 10.000 de euro, avans la casa visurilor

Zeci de oameni susțin că au fost înșelați de un bărbat din Mureș, care le-a promis... casa visurilor. În realitate, le-a luat doar banii de avans, iar construcțiile n-au mai fost terminate.

Unii păgubiți spun că au achitat chiar prețul integral al imobilelor. Poliția din Mureș confirmă că pe numele așa zisului dezvoltator au fost depuse mai multe plângeri și se fac audieri.

Păgubiţii susţin că bărbatul le-ar fi promis case foarte aproape de Târgu Mureş, în localitatea Sâncraiul de Mureş. Unul dintre terenurile pe care ar fi urmat să fie ridicate construcţiile are o panoramă superbă spre oraş. Primii clienţi au negociat la 70.000 de euro valoarea unei case şi ar fi trebuit să se mute acolo încă de acum 2 ani. Dar, după ce-au dat avansul, nu s-a mai întâmplat nimic. Pe teren există doar scheletul unei construcţii, două fundaţii peste care au crescut buruieni.

„Am dat un avans la 10.000 de euro, pentru construcţia casei. Au trecut luni de zile, aproape un an şi n-am văzut nimic. El trebuia să ne facă în termen de 6 luni casa, să ne-o predea la cheie. În cazul în care nu putea să finalizeze sau, dacă nu puteam noi să dăm diferenţa de bani, se obliga - prin contract, în 90 de zile, să ne înapoieze banii. Adică, avansul de 10 mii de euro" spune una din victimele așa-zisului dezvoltator.

Oameni i-au dat bani de acum patru ani

Victimă: „Ne-a promis marea cu sarea: că putem să ne facem şi noi proiectul cum vrem, nu face case stas ca şi ceilalţi. L-am crezut. Ne-a urgentat să-i dăm banii şi, după ce i-am dat, normal, nu ne-a mai răspuns la telefon cu săptămânile. Când am reuşit să dăm de el, zicea că are probleme, că nu are bani momentan să înceapă lucrările".

Un alt client a dat acelaşi avans de 10.000 de euro, acum 4 ani. În plus - susţine el - dezvoltatorul i-a promis că-i va plăti şi chiria până când casa va fi gata. Nu s-a întâmplat nici asta.

„Nici în ziua de astăzi nu am casă. Din 2016 până acum, credeţi-mă, nu sunt zile, nu sunt săptămâni în care să nu-l sun şi în care să nu fiu minţit cu desăvârşire” spune acesta.

Reporter: „Ce explicaţie a avut că nu şi-a dus proiectul la bun sfârşit şi casa nu e gata?

Păgubit: „O dată, că a avut probleme cu ANAF-ul, apoi probleme cu Primăria din comuna respectivă”.

Reporter: „Şi dvs. ce credeţi?”

Păgubit: „Eu? Cred că sunt minţit cu orice vorbă de-a lui..."

Postează și acum anunțuri de vânzări pentru casele neconstruite

Poliţia a confirmat pentru Ştirile PRO TV că are în lucru o amplă anchetă în acest caz. Împotriva constructorului sunt în lucru 12 plângeri penale. În plus, alţi 30 de păgubiţi s-au adunat într-un grup pe o reţea de socializare, iar poliţiştii au început să-i cheme şi pe ei la audieri.

Culmea este ca bărbatul postează şi acum anunţuri cu vânzări de case, exact în aceeaşi zonă.

Cel mai recent a fost postat acum câteva zile. L-am sunat şi noi şi am negociat cumpărarea unei case. Ne-a mărturisit că are probleme şi este nervos, iar pentru anul acesta nu se mai angajează să vândă nicio casa. Pentru anul viitor însă, ne-a prezentat oferta.

Dezvoltator: „Ce proiect v-ar interesa?”

Reporter: „M-ar fi interesat o casă... Am văzut că aveaţi acolo 94 de metri pătraţi, pentru noi ar fi foarte bună...”

Dezvoltator: „Dacă tot m-aţi sunat şi acum nu vreau să vă refuz... Îmi pare rău că sunt un pic agitat acum şi nervos, că m-a stresat sistemul ăsta... o să vă trimit nişte proiecte, pe care noi le avem în derulare sau care vor fi şi anul viitor”.

Reporter: „Unde ar urma să construiţi ar fi, de fapt, un cartier, sau construiţi răzleţ nişte case în funcţie de cum...”

Dezvoltator: „Unde construim, sunt întotdeauna minim 5,6,7 case".

Experţii în construcţii susţin că aceasta este o înşelăciune tipică zilelor noastre şi spun că în România, este riscant să cumperi o locuinţă care nu există.

„Situaţiile se nască datorită oamenilor care scot inconştient bani din buzunar. Dacă nu ai un contract extrem de bine făcut, inclusiv cu garanţii de returnare a banilor în cazul neachitaţii de sarcini a părţilor, sunt, pur şi simplu, bani aruncaţi în vânt".

După negocierea pe care am avut-o cu aşa zisul constructor, i-am solicitat un punct de vedere oficial.

Ne-a răspuns, printr-un mesaj, că el construieşte „sub auspiciile bunei credinţe şi a lucrului bine-făcut". Totodată, îşi dă silinţa, alături de colaboratori, să ducă la îndeplinire toate angajamentele asumate în cele mai bune condiţii.