O mașină condusă de un bărbat de 27 de ani a fost lovită în plin de un tren cu 41 de pasageri la bord care circula pe ruta Pitești–București.

În vehiculul distrus după impact se mai aflau doi pasageri.

Martorii au sunat imediat la 112, iar în zonă a fost trimis inclusiv un elicopter SMURD.

Când au ajuns salvatorii, victimele erau în drum spre spital, fiind transportate de câțiva localnici.

Niciunul dintre călători nu a fost rănit.

O altă persoană care a suferit un atac de panică atunci când a văzut ce s-a întâmplat a ajuns și ea la unitatea sanitară.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și cercetează cauzele accidentului, mai ales că trecerea era semnalizată.