Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi au dispus trimiterea în judecată a unei femei cercetate pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată (21 de acte materiale).

Cum acționa presupusa infractoare

Din probele administrate a reieşit că, în perioada 2017–2021, la diferite intervale de timp, femeia a indus în eroare 24 de persoane vătămate şi, prezentându-se drept broker sau account manager ori trader în cadrul unei bănci din Elveţia, le-a minţit că, în această calitate, poate tranzacţiona pe piaţa Forex şi le poate deschide conturi bonus/conturi de bază în valoare de 3.000 euro/5.000 euro/10.000 euro, care pot aduce un profit dublu garantat, într-un termen scurt, de un an, precizează sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, ulterior, femeia le-a ţinut în eroare, comunicându-le rapoarte conţinând informaţii false referitoare la evoluţia conturilor şi prezentându-le noi oferte, cel puţin la fel de avantajoase, în acest mod determinându-le să îi remită (numerar sau/şi prin virament bancar), la diferite intervale de timp, sume de bani pe care le-a folosit în interes personal.

Banii victimelor, cheltuiți pe jocuri de noroc

Astfel, susţin anchetatorii, femeia folosea banii respectivi pentru cheltuieli personale, tranzacţionarea în nume propriu pe platforme online şi satisfacerea unor vicii, respectiv jocuri de noroc la diferite cazinouri, cauzând un prejudiciu total de 566.394 euro şi 242.453 lei.

Pentru identificarea, prinderea autorului infracţiunii şi administrarea mijloacelor de probă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a beneficiat de sprijinul prompt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.

Rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre soluţionare Tribunalului Iaşi.