O fată din Baia Mare a fost răpită de pe stradă de doi bărbaţi din Dolj pentru a o exploata sexual. Îi cunoscuse online

07-09-2025 | 12:05
O tânără din municipiul Baia Mare a fost răpită de pe stradă, de către doi bărbaţi din judeţul Dolj, pe cei îi cunoscuse online.

Lorena Mihăilă

Cei doi, despre care există indicii că voiau să o exploateze sexual, au dus-o într-un apartament din Craiova. Fata a reuşit să îşi sune mama, care a alertat autorităţile, în urma intervenţiei poliţiei cei doi fiind reţinuţi.

Poliţiştii din Craiova au intervenit după ce, sâmbătă, o femeie din municipiul Baia Mare a sunat la 112 şi a anunţat că fiica sa se află în municipiul Craiova, fiind ţinută cu forţa într-un apartament.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, ocazie cu care, în interiorul imobilului au fost identificaţi o tânără, de 25 de ani, din municipiul Baia Mare şi doi bărbaţi de 25 şi 35 de ani, ambii din comuna Cerăt. Tânăra de 25 de ani a declarat faptul că, în seara zilei de 4 septembrie a.c. ar fi fost luată împotriva voinţei sale din municipiul Baia Mare de cei doi bărbaţi, transportând-o într-un apartament din municipiul Craiova, unde a fost ţinută fără a putea părăsi imobilul”, transmit, duminică, oficialii Poliţiei judeţene Dolj.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că primele date din anchetă arată că tânăra şi cei doi bărbaţi comunicau online, existând indicii conform cărora cei doi au răpit-o pe femeie pentru a o pune să prostitueze.

În urma audierilor efectuate şi a probatoriului administrat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, poliţiştii i-au reţinut pe cei doi, pentru 24 de ore, fiind acuzaţi de comiterea infracţiunii de lipsire de libertate.

Sursa: News.ro

