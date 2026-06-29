Noi restricții la Pasajul Basarab. Un sens de circulație se închide de luni. Rute alternative

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Primăria Capitalei

Primăria Capitalei a prezentat stadiul lucrărilor la Pasajul Basarab, arătând că la o săptămână de la startul lucrărilor, deja o bună parte din schele sunt montate.

autor
Lorena Mihăilă

Din noaptea de duminică spre luni s-a închis și calea de pe sensul Bd. Titulescu – Şos. Grozăveşti.

„Muncitorii dau jos burlanele, lucrează la curăţarea tuturor elementelor de beton, ca să poată repara fisurile apărute de-a lungul anilor, curăţă calea de rulare a tramvaielor şi toate elementele de sus şi până jos ale pasajului", scrie Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.

PMB anunţă că, din noaptea de duminică spre luni, se închide calea de pe sensul Bd. Titulescu - Şos. Grozăveşti, unde vor demara lucrările iar şoferii vor circula pe cealaltă cale, în dublu sens.

„Din luna august, ne mutăm cu lucrările pe calea Grozăveşti - Titulescu, iar cealaltă cale se redeschide circulaţiei în dublu sens. Băgăm viteză să terminăm cea mai mare parte a lucrărilor în vara aceasta, când traficul e redus. Vă ţinem la curent... Bucureştiul se transformă!", mai afirmă Primăria Capitalei.

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Sursa: News.ro

Etichete: Pasajul Basarab, lucrari,

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