Noi restricții la Pasajul Basarab. Un sens de circulație se închide de luni. Rute alternative

Din noaptea de duminică spre luni s-a închis și calea de pe sensul Bd. Titulescu – Şos. Grozăveşti.

„Muncitorii dau jos burlanele, lucrează la curăţarea tuturor elementelor de beton, ca să poată repara fisurile apărute de-a lungul anilor, curăţă calea de rulare a tramvaielor şi toate elementele de sus şi până jos ale pasajului", scrie Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook.

PMB anunţă că, din noaptea de duminică spre luni, se închide calea de pe sensul Bd. Titulescu - Şos. Grozăveşti, unde vor demara lucrările iar şoferii vor circula pe cealaltă cale, în dublu sens.