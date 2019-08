Noi dezvăluiri despre spitalul de la Săpoca. Ce a descoperit ministrul Sorina Pintea

Ministrul Sănătății a anunțat, luni, că în ultimii doi ani au fost depuse rapoarte de agresiune la Spitalul Săpoca, existând "caiete de incidente pe secţii", dar că "nu s-au luat măsuri".

Sorina Pintea a precizat că responsabilii Spitalului de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca nu au putut oferi dovezi ale faptului că au luat măsuri în cazul producerii unor incidente, ministrul criticând proasta organizare şi faptul că managerul Viorica Mihalaşcu nu şi-a respectat atribuţiile.

"În ultimii doi ani au fost depuse două rapoarte de agresiune. Sunt caiete de incidente pe secţii. Legislaţia spune că după fiecare incident de acest gen se face o prezentare a cazului, ni s-a spus că s-au luat măsuri, am cerut dovada, nu există. Pot crede că nu s-a făcut", a declarat ministrul Sănătăţii, prezentă la Săpoca, potrivit News.ro.

Plângere penală împotriva medicului de gardă și a asistentelor din noaptea atacului

Sorina Pintea a precizat, de asemenea, că Ministerul Sănătății va depune o plângere penală privind activitatea medicului de gardă și a asistentelor în noaptea de sâmbătă spre duminică, când a avut loc atacul soldat cu 5 morți și 8 răniți.

Managerul Spitalului de Neuropsihiatrie Viorica Mihalaşcu şi-a dat demisia, conducerea spitalului urmând să fie asigurată, pentru moment, de directorul financiar.

”În cursul nopţii am finalizat ancheta în ceea ce priveşte acordarea actului medical şi respectarea condiţiilor pentru pacienţii internaţi aici. În această dimineaţă am prezentat concluziile raportului managerului spitalului, care şi-a înaintat demisia. De asemenea, măsurile pe care Ministerul Sănătăţii le-a decis în ceea ce priveşte Spitalul Săpoca sunt legate de o plângere penală pe care noi o vom depune referitor la activitatea medicului de gardă, a asistentelor care au fost în tura de noapte când s-au produs crimele. Nu are nicio legătură politicul, nu are nicio legătură organizarea sistemului de sănătate, are legătură doar faptul că cineva nu şi-a respectat atribuţiile”, a afirmat Pintea.

Ministrul Sănătăţii a mai anunţat că vor fi făcute controale şi la secţiile externe ale Spitalului Săpoca, cele de la Ojasca şi de la Nifon.

”Condiţiile nu sunt proaste, cred că era suficient de curat. Voi merge astăzi la cele două secţii exterioare pentru că în general secţiile exterioare lucrurile sunt scăpate aşa de sub control, uneori, s-ar putea să nu fie aşa. Condiţiile sunt relativ bune, sigur mai necesită investiţii, dar în principiu nu, am fost şi în sala de mese, era curat, mâncarea era...”, a spus Sorina Pintea.

Cinci oameni au murit şi 8 au fost răniți, după ce un bărbat de 38 de ani, cu sevraj etilic, a atacat cu stativul de la perfuzii pacienţii din două saloane ale Spitalului de Neuropsihiatrie Săpoca, judeţul Buzău.

