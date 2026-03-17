Administraţia Prezidenţială anunţă că pe agenda reuniunii se vor regăsi „o serie de subiecte de o importanţă majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală”.

„Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu şi implicaţiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene. Totodată, liderii UE vor avea o discuţie cu Secretarul General al Organizaţiei Naţiunilor Unite, António Guterres, pe tema situaţiei geopolitice şi a multilateralismului”, anunţă, marţi, Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, în privinţa creşterii competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene, „discuţiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene ambiţioase”.

„Pentru România, prioritară este găsirea soluţiilor urgente pentru reducerea preţurilor ridicate la energie, care afectează atât cetăţenii, cât şi industria. Este nevoie, totodată, de o strategie pe termen lung care să includă dezvoltarea proiectelor de interconectivitate energetică în Europa şi utilizarea resurselor indigene de energie curată. România susţine accesul sigur la resurse, diversificarea parteneriatelor şi evitarea poziţiilor dominante, pentru a proteja competitivitatea şi securitatea economică a UE”, arată Administraţia Prezidenţială.

Sursa citată a precizat că situaţia din Orientul Mijlociu şi problematica preţurilor crescute la energie vor fi puncte importante pe agenda discuţiilor.

Uniunea Europeană analizează sprijinul pentru Ucraina

„Liderii europeni vor discuta despre modalităţile prin care Uniunea Europeană poate contribui la reducerea tensiunilor şi la stabilizarea situaţiei. Preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că este esenţial ca cetăţenii europeni, inclusiv cei români aflaţi în regiune, să fie protejaţi, iar efectele acestui conflict asupra economiei globale, asupra inflaţiei, preţurilor la energie şi fluxurilor comerciale să fie limitate. De asemenea, şi situaţia din Gaza se va afla în analiza liderilor europeni”, se mai arată în comunicatul oficial.

Un alt subiect al reuniunii de la Bruxelles îl reprezintă continuarea sprijinului pentru Ucraina.

„Liderii europeni vor discuta inclusiv despre posibilităţile de deblocare a primei tranşe de plăţi din sprijinul financiar de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, convenit în decembrie 2025. De asemenea, Preşedintele Nicuşor Dan va insista pentru menţinerea presiunii asupra Rusiei, prin intermediul sancţiunilor, având în vedere efectele deja vizibile ale acestora”, precizează Preşedinţia.

În ceea ce priveşte securitatea şi apărarea, „este necesară o mai bună coordonare a investiţiilor în industria europeană de apărare, precum şi îmbunătăţirea mobilităţii militare”.

„În acest sens, România susţine ferm promovarea proiectelor care vizează întărirea securităţii pe flancul Estic al Europei, în complementaritate cu NATO. Consolidarea acestor capacităţi este esenţială pentru a răspunde provocărilor actuale şi pentru a asigura protecţia cetăţenilor europeni”, se mai arată în comunicat.

Potrivit acestuia, referitor la viitorul cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2028-2034, preşedintele României va sublinia importanţa unei finanţări adecvate pentru a susţine obiectivele naţionale şi europene, în special în ceea ce priveşte competitivitatea economică.