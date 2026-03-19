Nicușor Dan și Mark Rutte, declarații la sediul NATO. Secretarul general al Alianței va veni la Summitul B9, din București

Președintele României a discutat cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre securitatea României și a Flancului Estic, consolidarea capabilităților NATO, situația din Marea Neagră și amenințările hibride. Rutte a acceptat invitația de a participa la summitul B9 de la București, din mai.

„Am discutat despre securitatea României și a Alianței și, așa cum a spus domnul secretar general, România este o țară sigură. Am discutat despre noi capabilități pentru țările din Flancul Estic, deci și pentru România, în cadrul programului „Santinela Estului”. Am discutat despre Marea Neagră, iar NATO va avea o întâlnire pe subiectul unui hub de securitate înainte de marele summit NATO de la Ankara. De asemenea, am abordat provocările care vin din zona hibridă, unde fiecare dintre noi trebuie să facem mai mult. L-am informat despre discuțiile pe care le-am avut cu partenerii din Ucraina și am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că este vorba despre securitatea Europei. Bineînțeles, am discutat și despre acordul pe care l-am avut cu Ucraina privind coproducția de drone și echipamente împotriva dronelor. Am vorbit despre cât de importantă este relația transatlantică și, după cum știți, în urmă cu una-două săptămâni, România s-a poziționat clar, găzduind echipamente defensive americane. Suntem aliați atunci când partenerul nostru are nevoie. Am discutat despre summitul NATO de la Ankara, iar România își respectă angajamentele. Inclusiv la summitul anterior am cheltuit 2,2% din PIB, iar în bugetul acestui an vor fi 2,5%. Foarte important, aproape 40% din această sumă va fi alocată pentru echipamente și investiții în apărare. Nu în ultimul rând, l-am invitat pe domnul secretar general la summitul B9 de la București, iar invitația a fost acceptată. Așadar, îl vom avea în luna mai pe domnul Rutte la București”, a declarat președintele României, Nicușor Dan.

Camelia Donțu, corespondent ȘtirilePROTV: În contextul amenințărilor dinspre Iran, dar și în contextul amenințărilor permanente de la granițe, ai discutat despre garanțiile de securitate pe care le putem primi?

Mark Rutte: România este sigură, vom apăra fiecare centimentru din teritoriul aliat. Astăzi am discutat despre cum să putem îmbunătăți securitatea pe flancul estic. România joacă un rol sigur aici.

Nicușor Dan: Iranul nu a amenințat România ci a vorbit de consecințe juridice și politice. Nu suntem în altă situația. România are un parteneriat strategic cu SUA și prin prezența de trupe americane este mai sigură.

Ce a declarat despre România secretarul general NATO, Mark Rutte

România a fost un aliat statornic timp de 20 de ani şi joacă un rol strategic pentru Flancul estic, inclusiv la Marea Neagră, a declarat, joi, secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Nicuşor Dan.

"Suntem vigilenţi şi pregătiţi să apărăm fiecare centimetru de teritoriu aliat", a transmis secretarul general al NATO. El a apreciat faptul că România a ajuns la alocarea a 2,5% din PIB pentru Apărare.

"România a fost un puternic susţinător al Ucrainei şi vă felicit pentru semnarea săptămâna trecută a unor acorduri bilaterale", a afirmat Mark Rutte.

El a reiterat susţinerea aliată. "Noi contăm pe România, România poate oricând conta pe NATO", a evidenţiat Rutte.

Mark Rutte a mai precizat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul aliaţilor.

”În ultimele şapte zile doar au fost înregistrate anumite acţiuni care au demonstrat că NATO este pregătită pentru a apăra flancul estic, inclusiv cu ajutorul noilor tehnologii care pot să contracareze lansările. De fiecare dată când a fost supus testelor, NATO a răspuns rapid şi hotărât. Suntem vigilenţi şi suntem pregătiţi pentru a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliaţilor, iar în ultimele săptămâni am văzut după interceptarea rachetelor balistice care au fost transmise către Kiev din Iran. Stăm alături de toţi şi avem capacităţile vitale pentru a garanta apărarea, inclusiv sistemele de apărare anti-rachetă, în care jucaţi dumneavoastră un rol foarte important”.

El a mai declarat că sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue.

”În noiembrie am avut plăcerea de a participa la forumul industriei NATO pe care l-aţi găsit în Bucureşti. A fost o ocazie extraordinară de a ne reuni ca parteneri şi aliaţi împreună cu reprezentanţiI industriei pentru a ne extinde cooperarea şi pentru a promova inovaţia. Lucrând împreună pentru a îmbunătăţi apărarea şi descurajarea este un lucru esenţial şi pentru a ne asigura cooperarea securitatea trebuie să avem sprijin continuu pentru Ucraina. România a sprijinit constant Ucraina şi a fost foarte importantă participarea şi contribuţia ei prin acordurile pe care le-a încheiat cu Ucraina cu privire la achiziţia de echipamente de apărare. Sprijinul nostru pentru Ucraina trebuie şi va continua”, a mai declarat Mark Rutte.

Ce s-a aflat pe agenda discuțiilor

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO.

Preşedintele României va evidenţia importanţa relaţiei transatlantice, reconfirmând rolul ţării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea şi securitatea regională, a precizat sursa citată.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, şeful statului român va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei.