Nelu Tătaru, despre măsurarea temperaturii la accesul în magazine: „Este un minim triaj epidemiologic”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, susţine necesitatea măsurării temperaturii la intrarea în spaţiile închise, o astfel de măsură fiind considerată "un minim triaj epidemiologic".

Tătaru a declarat, vineri, la Iaşi, că măsurarea temperaturii în special la accesul în marile magazine reprezintă o formă de protecţie pentru toţi clienţii, inclusiv pentru cei care ar putea avea peste 37,3 grade Celsius.

"În orice spaţiu închis trebuie să avem un control, că vrem sau nu vrem. Este bine pentru noi. Este un moment în care noi trebuie să gestionăm un minim triaj epidemiologic. Este un minim triaj. Noi o temperatură ne-o luăm şi acasă. Acea exprimare nefericită 'termoscanner'... Nu există. Este un termometru digital cu care noi luăm o temperatură. Are o marjă de eroare... Tocmai de aceea am dus-o la 37,3, dar se poate după un moment de două- cinci minute să reluăm această temperatură. Este o protecţie pentru fiecare dintre noi, inclusiv pentru cel care are temperatura mai mare de 37,3, pentru că singur sau cu ajutorul medicului de familie să îşi gestioneze acel moment", a afirmat Tătaru.

