Sociologul Gelu Duminică, despre incidentele legate de "Luatul temperaturii": "Sunt oameni care vor să-și arate șmecheria"

În cadrul ediției Știrilor Pro TV, sociologul Gelu Duminică a explicat de ce ar fi avut loc conflictul din fața unui centru comercial din București și motivele pentru care oamenii nu sunt de acord să li se ia temperatura în contextul actual.

Principalele declarații ale lui Gelu Duminică:

„Sunt oameni care vor să-și arate șmecheria. Unul dintre cele mai frecvente simptome în acest virus este faptul că cel infectat are o temperatură peste cea normală. Este nevoie de o minimă triere care să ajute la apărarea întregii societății. Dacă noi nu înțelegem asta, nu arătăm decât că suntem atât de individualiști, încât nu ne dăm seama că trăim într-o colectivitate și că libertatea mea încalcă libertatea celorlalți de a nu fi îmbolnăviți. În momentul de față, sigur că este un compromis, un compromis care pentru o perioadă de timp trebuie făcut, astfel încât pacea socială și sănătatea socială să fie asigurate”, a mai spus Duminică, referitor la conflictul care a avut loc în fața supermarketului.

„Nimeni nu spune că omul acela nu are dreptul să accepte sau să refuze, însă și eu, o parte din ceilalți cetățeni, am dreptul să fiu lângă cineva care refuză o normă pe care noi am agreat-o și anume, faptul că încercăm să ne păzim și eu și domnia sa. Este vorba despre o normă, într-adevăr criticabilă sau care poate părea ciudată, însă o normă care vine în baza unor studii acceptate la nivel european, cum că principalul simptom al infectării cu Covid-19 este faptul că ai o temperatură mai ridicată. O a doua dezbatere se referă la faptul că omul acela nu are pregătire medicală. Sunt sigur că foarte mulți dintre contestatari au termometre în casă, mai ales dacă au avut copii sau dacă au o persoană bolnavă în casă”, a mai adăugat sociologul.

„Ca cetățean, explicația este că unii se consideră mai deștepți. Unde este adevărul, rămâne de văzut”, a mai spus Duminică.

Citește și Scandal în cartierul Rahova. Primăria Sectorului 5 demolează Piața de Flori

Sociologul a mai dăugat că principalele cauze care duc la astfel de avalanșse „anti” sunt: încrederea slabă în leadership și fenomenul de fake-news.

„Faptul că această comunicare în momentul de față este destul de precară este un eșec al statului. Aceste cauze au legătură cu toate celelalte mișcări care au avut loc până acum. De obicei, în toate aceste mișcări sunt aceleași personaje”, a concluzionat Gelu Duminică.