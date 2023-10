Multe fructe și legume exotice pot fi aclimatizate cu succes la noi. Ce au reușit să facă studenții de la Horticultură

La târgul de toamnă organizat de ei, au putut fi cumpărate plante de kiwi, aronia, smochini sau castravete amar, ce pot fi cultivate apoi acasă.

În curtea Universității de Științe Agronomice găsim, în aceste zile, sute de sortimente de plante, fructe și legume, multe exotice, cultivate și aclimatizate de studenții facultății.

Recolta s-a copt în livezile universității. Vizitatorii care cumpără aceste plante exotice pentru grădinile lor trebuie să respecte instrucțiunile specialiștilor.

Mihălcioiu Ioana, doctorand: „Dovada vie fiind pomii de la noi din livadă, care cresc foarte bine, în condiții excelente, singura problema la Asimina e soarele, nu suportă radiația directă a soarelui. Să îi găsim un loc umbrit”.

Prof. univ. doctor Adrian Asănica, decanul Facultății de Horticultură: „Anul acesta avem și o ofertă de material săditor. Cei cărora le plac foarte mult ceea ce gustă aici, pot să cumpere și plantele, să le planteze acasă, să se bucure de recolta proprie. Îi învățăm și le explicăm cum trebuie să facă acest lucru, avem și un pliant la plăntuțe și vom organiza, sâmbătă, și sesiuni în care să îi învățăm cum să le crească”.

Reporter: Ce plante ați cumpărat?

Cumpărător: „Exotice, în special, aici am mur evergreen cu frunza veșnic verde, care nu cade pe timpul iernii, zmeură, plante de umbră și asimina, paw-paw. Asimina, acum am două plante în primul an, merg pe anul 2 și caut să iau și alte soiuri, ca să îmbogățesc livada”.

De altfel, cultivarea fructelor exotice a devenit un lucru obișnuit pentru cei care locuiesc la curte. Și florăriile au început să vândă pomi exotici, care în trei sau patru ani de la maturizare rodesc. Alți pomi, mai puțin obișnuiți pentru România, pe care-i găsim de vânzare, sunt smochinii, nectarinii sau migdalii.

Dată publicare: 07-10-2023 08:05