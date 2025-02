Biroul UE la Sofia, atacat cu cocktail Molotov de manifestanţi ai extremei drepte proruşi. Scene violente în capitala țării

Un cocktail Molotov a fost aruncat în uşa de la intrare, care a luat foc.

Geamuri de la primul etaj au fost sparte, iar clădirea a fost stropită cu vopsea roşie.

Partidul Vîzrajdane (Renaşterea, de extremă dreapta, propus) a organizat sâmbătă o adnare de 2.000-3.000 de opozanţi faţă de introducerea euro în aceast stat membru al UE, care vrea să adopte moneda unică.

????????????ANTI-EU PROTESTERS SET FIRE TO EU COMMISSION BUILDING IN SOFIA, BULGARIA

Members of the right-wing Vazrazhdane party escalated protests in Sofia, setting fire to the door of the European Commission's representation building.

Demonstrators also threw red paint, firecrackers,… pic.twitter.com/YF7HoaeVOC