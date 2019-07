Motivul pentru care o albaneză a atras toate privirile la un festival din Buzău

A fost spectacol de muzică și tradiții populare joi seară pe străzile din Buzău.

Ansambluri folclorice din șapte țări au participat la parada portului și dansului popular, care a marcat startul celei de-a șasea ediții a festivalului "Plaiurile mioriței".

Timp de patru zile, interpreții și dansatorii își vor prezenta tradițiile strămoşeşti. Îmbrăcaţi în straie tradiţionale, membrii ansamblurilor folclorice au pornit în paşi de dans pe străzile Buzăului.

La festival participă ansambluri din Albania, Polonia, Muntenegru, Franţa, Italia, Spania şi România. Chiar şi pentru participanţi este un prilej bun de a vedea tradiţii şi obiceiuri din alte ţări.

Acest muzician din Franţa aduce în faţa publicului cântece vechi de mai bine de o sută de ani.

Citește și Festivalul din România unde au fost prinşi 12 traficanţi. Ce droguri vindeau

Artist francez: "Este o întâlnire dintre o femeie tânără şi un bărbat care se întâlnesc într-o noapte, se îndrăgostesc şi se căsătoresc. Grupul nostru prezintă un dans şi muzica din secolul 19."

Costumele populare din Albania au atras toate privirile prin strălucirea lor.

Artistă albaneză: "Suntem foarte bucuroşi pentru ospitalitatea voastră şi sperăm că ne vom întoarce în Buzău pentru că ne place foarte mult oraşul."

Parada plină de culoare şi voie bună i-a încântat pe privitorii adunaţi pe străzi pentru a privi îndeaproape spectacolul.

Turistă: Am venit în fiecare an şi am văzut. Azi am venit chiar mai devreme ca să ocupăm un loc să nu stăm jos aşa, ne place.



Reporter: Ce ţară va place cel mai mult?



Turistă: Tot a noastră ne place cel mai mult.

Turist: Avem şi noi ocazie să vedem obiceiurile lor.

Ţara noastră este reprezentată de două ansambluri folclorice, din Buzău şi Vaslui. Timp de patru zile, buzoienii vor putea admira costumele populare şi dansurile tradiţionale.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI peantru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!