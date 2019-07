Michael Bolton, duet cu Laura Bretan de la "Românii au talent". "Mi s-a ridicat părul pe mâini"

Festivalurile și concertele din această vară contribuie la un record istoric pentru țara noastră - peste un milion de spectatori și afaceri de șase sute de milioane de lei.

Sezonul, început în forță cu Neversea, Ed Sheeran și Electric Castle, va continua cu alte evenimente așteptate - precum Untold, Afterhills, Metallica și George Enescu.

Lunui seară, în Capitală, iubitorii de muzică au avut de unde alege. Michael Bolton a susținut un recital la Sala Palatului, iar trupe rock au făcut spectacol în Piața Constituției.

Pe ritmurile care l-au consacrat, Michael Bolton a facut spectacol in Bucureşti. Artistul, care a urcat pe scena de la Sala Palatului, a fost aşteptat cu nerabdare de mii de oameni.

Melodii precum "To love somebody" sau "When a man loves a woman" i-au emotionat pe cei prezenti. Michael Bolton a pregatit si un duet cu Laura Bretan, câstigătoarea sezonului sase al emisiunii "Românii au talent".

"Pot sa spun ca părul mi s-a ridicat pe mâini, iar sufletul e în urmă cu 20 de ani”, spune un spectator

Intre timp, în Piata Constituţiei au rasunat acorduri rock pana aproape de miezul noptii. Nume precum The Cure, God is an Astronaut si Editors au încins atmosfera.

Concertul a facut parte dintr-o serie de evenimente care au pus tara noastra pe harta europeana a show-urilor muzicale.