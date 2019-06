Momente de groază la lacul Sfânta Ana: o ursoaică s-a năpustit asupra unei turiste

Au fost momente de groază, sâmbătă, pentru turiștii aflați lângă Lacul Sfânta Ana.

O ursoaică s-a năpustit asupra unei femei din Ungaria. Dar, din fericire, animalul s-a speriat de strigătele martorilor și nu a rănit-o.

Cumplitele scene s-au derulat la câţiva paşi de Lacul Sfânta Ana. Sora femeii asupra căreia s-a năpustit ursoaica a fost martoră la cele întâmplate.

Nora, sora victimei: "Eram cu sora mea la toaletă şi atunci a văzut ursul. M-am uitat şi eu în jur şi l-am văzut. Pe mine m-a ignorat şi s-a dus direct spre sora mea care a început să fugă. A căzut şi atunci am încercat să distrag atenţia ursului, iar ea s-a ridicat şi am putut să fugim în restaurant, care era aproape."

Cele două femei din Ungaria se aflau în zona cu un grup de turişti şi vizitaseră mai multe obiective.

Martor: "Acolo s-a întâmplat! Am auzit ţipete şi când m-am dus să văd ce se întâmplă, era o femeie căzută pe jos, ursul deasupra ei. Am început să strigăm şi apoi ursul a plecat. A vrut să îi ia geanta."

Gassner Wolfgang, ghid turistic: "Am venit cu turiştii din Băile Tuşnad cu trenuleţul turistic la lacul Sfânta Ana, un grup de 21 de persoane. Eu eram la 40-50 de metri distanţă, am auzit ursul şi am văzut cum ursu s-a repezit."

Oamenii, de teamă că se va ajunge la o tragedie, au început să facă gălăgie, iar animalul s-a potolit şi femeia nu a fost rănită.

Turist: "S-a ridicat în două labe când a auzit gălăgia, doi câini au lătrat, au venit şi doi oameni şi a fugit în pădure."

Turista: "Oamenii au început să ţipe. Noi în Băile Tuşnad suntem obişnuiţi că vine ursoaica cu 3 pui."

În scurt timp şi-au făcut apariţia jandarmii, care, cu ajutorul câinilor, au alungat ursoaica în pădure.

Dar măsura luată nu rezolvă problema urşilor, care sunt o apariţie obişnuită acolo.

Levente Dosa, administratorul lacului: "Avem ursoaice cu un total de 8 pui. Una care are un comportament extrem de agresiv, şi două, una e mai liniştită şi cea cu doi pui tot aşa este agresivă."

Totuşi, unii turişti nu îşi dau seama de pericolul la care se expun dacă se apropie de aceste animale.

Turist: "Nu ne frică de ei, dacă ne ferim n-au treaba."

Turist: "E padurarul jos, cu cainile, are situaţia sub control, ştie ce se întâmplă."

În urmă cu doar câteva zile, un bărbat din Curtea de Argeş şi-a pierdut un picior după ce a fost sfâşiat de un urs într-o pădure de lângă oraş.

