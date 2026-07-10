Corveta, în valoare de 220 de milioane de euro, este echipată cu sisteme moderne de protecție și de război electronic și va fi dotată cu armament performant.

Corveta „Contraamiral August Roman 261” a primit pavilionul românesc pe 20 iunie, chiar în șantierul naval din Istanbul unde a fost construită.

Nava a ajuns în Portul Militar Constanța după un voiaj lung, punctat cu testarea echipamentului.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Am mers timp de 14 ore. Au fost foarte multe exerciții pe care colegii militari le-au făcut.”

Cei 85 de membri ai echipajului au petrecut șase luni în Turcia, unde s-au pregătit pentru operarea noii corvete.

Nava este echipată cu sisteme moderne de navigație, senzori și echipamente de război electronic.

Pentru a deveni însă pe deplin operațională, mai are nevoie de dotări suplimentare, care urmează să fie instalate în etapa următoare de înzestrare.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Față de cele 223 de milioane de euro, ea urmează să mai primească capabilități de luptă aeriană la joasă altitudine, capabilități de luptă antisubmarin și acea capabilitate foarte discutată, rachetele acelea navă-navă. Acestea costă 47 de milioane de euro.”

În ultimele trei decenii au fost achiziționate doar nave la mâna a doua: fregatele „Regina Maria” și „Regele Ferdinand”, cumpărate din Marea Britanie, precum și cele două vânătoare de mine intrate recent în dotare.

Autoritățile anunță însă că, în perioada următoare, alte patru nave militare noi vor fi construite pentru Marina Română în șantierul naval de la Mangalia.

Noua corvetă adusă din Turcia ajunge într-un moment în care amenințările din Marea Neagră sunt tot mai diverse.

Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale: „Avem amenințări diferite. Cea mai importantă este cea a minelor marine. Până azi am distrus nouă mine marine dintr-un număr de 157. Cinci drone navale au fost distruse de către Forțele Navale Române.”

Reporter: „Erau drone în derivă?”

Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale: „Da, cinci drone în derivă.”

După instalarea tuturor sistemelor de armament și finalizarea testelor, nava va putea executa misiuni de luptă și de supraveghere în Marea Neagră.