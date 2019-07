Mircea Geoană, numit adjunctul șefului NATO, Jens Stoltenberg. ”Sunt mândru”

UPDATE 16:00 "Sunt mândru să fiu desemnat de către secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, ca următorul secretar general adjunct. Este, deopotrivă, o uriaşă provocare şi o oportunitate de a reprezenta interesele Alianţei noastre, care asigură securitatea a peste 1 miliard de cetăţeni. De-a lungul carierei mele diplomatice şi politice am promovat legătura transatlantică şi integrarea euro-atlantică a României. Sunt profund onorat să fiu desemnat pentru această poziţie-cheie ce reprezintă, de asemenea, o recunoaştere a importanţei contribuţii a României în cadrul NATO. Apreciez, în mod deosebit, susţinerea politică şi instituţională transpartinice de care s-a bucurat candidatura mea", a scris Geoană, pe Facebook.



”Sunt încântat să anunț numirea lui Mircea Geoană în funcția de Secretar General Adjunct. Este un susținător ferm al legăturii trans-atlantice și va aduce cu el lunga experiență pe care o are ca om de stat și diplomat. Este primul român care deține o funcție de top.

Îi sunt recunoscător lui Rose Gottemoeller. Abilitățile ei diplomatice și expertiza în politica de securitate internațională au fost de neprețuit pentru Alianță, în procesul NATO de a se adapta unui mediu de securitate tot mai imprevizibil”, este anunțul lui Jens Stoltenberg.

Delighted to announce the appointment of experienced statesman and diplomat @Mircea_Geoana as the next @NATO Dep SecGen. I am grateful to Rose @Gottemoeller for her outstanding service to the Alliance. https://t.co/3TFih58sv4