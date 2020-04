Ministrul Mediului, despre defrișările din Pădurea Dobrovăţ: „O campanie de dezinformare de zeci de mii de euro”

Sute de ştiri false despre Pădurea Dobrovăţ au inundat reţelele sociale în doar două săptămâni, fiind vorba despre o campanie de dezinformare de zeci de mii de euro, avertizează ministrul Mediului, Costel Alexe.

"Am ales, spre deosebire de foarte mulţi politicieni, să nu fiu cinic şi populist, să nu exploatez criza medicală şi să nu îmi fac imagine şi capital electoral bătându-mi joc de oameni, de natură, de lege, de toate principiile unui stat! Nu mă feresc să iau decizia corectă, chiar dacă ea nu este populară! Lemnul este o resursă regenerabilă, iar pădurea trebuie îngrijită, păzită şi exploatată sustenabil şi durabil. Paza pădurii, plantările de puieţi şi lucrările de întreţinere se fac din banii proveniţi din vânzarea lemnului. Dacă oprim acum exploatarea, nu vom mai avea bani nici pentru pază, nici pentru împădurire, nici pentru conservare. Sute de ştiri false despre Pădurea Dobrovăţ au inundat reţelele sociale în doar două săptămâni. Este o campanie de dezinformare, de zeci de mii de euro. Imagini cu o pădure defrişată din Rusia sunt prezentate ca fiind din Pădurea Dobrovăţ. La fel, imagini de anul trecut, din Munţii Apuseni. Poienile şi zonele pentru hrana animalelor, vechi de peste 50 de ani, filmate cu drone, sunt prezentate ca zone defrişate din pădurea Dobrovăţ. Zone nou împădurite, în care puieţii nu apucaseră să înverzească, sunt prezentate ca zone defrişate. O campanie bine focusată de dezinformare şi propagare de atacuri la persoană, zeci de ştiri false, împinse în online cu sute de distribuiri plătite", precizează ministrul de resort, într-un comunicat citat de Agerpres.

Conform oficialului, în prezent, "sunt zeci de reclame pe Facebook plătite de partide politice şi publicaţii de scandal sau promovate din paginile lor, unii în goana după rating, alţii după imagine şi capital politic".

" "Specialiştii" în propagandă şi dezinformare au folosit până şi poze din parcuri din SUA drept defrişări din România. Fără a politiza sau face judecăţi de valoare, strict legal şi pe procedură, în realitate amenajamentul silvic şi planul după care s-au executat şi se execută tăierile din Pădurea Dobrovăţ este aprobat şi semnat de ministrul Deneş, în 2019, iar intervenţiile succesive între 2007 şi 2020 s-au atribuit în urma unor licitaţii publice. Totodată, pentru corecta informare a opiniei publice, ceea ce s-a prezentat ca fiind "pădurea Dobrovăţ rasă de Alexe în 2 zile", reprezintă în fapt intervenţii pe suprafaţa a 3,5 hectare, dintr-un trup de aproximativ 10.000 de hectare. Aşa cum am discutat şi stabilit şi în luna februarie, când am vizitat zona, am convenit că pe lungimea drumului naţional se va constitui o banda de protecţie, lată de 30 m, în care nu se vor face intervenţii în arboretul matur, ci numai în seminţişul cu diametrul de 2-10 cm, de altfel lucrări necesare în silvicultură", a afirmat Alexe.

Citește și Copacii care au rămas în picioare după vijelia din Prahova sunt în pericol, din cauza insectelor

Acesta a adăugat că măsurile prioritare pe care le-a luat ministerul pe care îl conduce sunt menite sa ocrotească inclusiv Pădurea Bârnova-Dobrovăţ şi toate pădurile din Iaşi.

"Mă refer la includerea în ordonanţa de urgenţă militară a prezenţei gărzilor forestiere la verificarea transportului de material lemnos. Am adus modificări importante la Codul silvic pentru a înăspri pedepsele şi a descuraja tăierile ilegale, suspendăm autorizaţia celor care taie ilegal, am intensificat controalele în pădure, pe drumurile forestiere şi pe drumurile publice, în curând vom lansa SUMAL, un sistem prin care, inclusiv prin GPS pe maşini, fotografii la transporturi, vom monitoriza lemnul din pădure până la procesator! Sunt măsuri concrete care încep deja să producă efecte, să dea roade prin scăderea tăierilor şi transporturilor ilegale! Vreau să îi asigur pe toţi românii că sunt foarte preocupat şi mă interesează soarta pădurilor României şi îmi dedic cu bună credinţă toată activitatea pentru a asigura respectarea legilor şi exploatarea durabilă şi sustenabilă a acestei bogăţii naturale", a subliniat Costel Alexe.

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a susţinut, vineri, în Pădurea Dobrovăţ, judeţul Iaşi, o conferinţă de presă? având ca temă exploatarea forestieră din acest areal.

În cadrul evenimentului, demnitarul a declarat că toate lucrările silvice din Pădurea Dobrovăţ Bârnova au loc în baza unui amenajament silvic, iar pentru acest an sunt prevăzute exploatări de 33.836 metri cubi de lemn, conform legislaţiei.

"Toate lucrările silvice din Pădurea Dobrovăţ Bârnova, în judeţul Iaşi, se întâmplă şi au loc în baza unui amenajament silvic. Amenajamentul silvic pentru pădurea Lunca Cetăţuii, unde ne aflăm astăzi, a intrat în Comisia tehnică de avizare silvică în 2018. În 2019, prin Ordinul de ministru din fostul Guvern a fost aprobat. Acest amenajament silvic, exploatare sustenabilă şi durabilă a pădurii în care ne aflăm, a avut şi are avizul APM (Agenţia pentru Protecţia Mediului, n.r.), are avizul ANANP (Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, n.r.), pentru că este sit Natura 2000. În momentul de faţă, aici au fost lucrări pe 3,5 hectare, la ultima tăiere pentru a da posibilitatea acestui stejărete să fie regenerat natural. Avem o regenerare de peste 85%, pentru ca, în viitor, generaţiile viitoare să aibă o pădure cu adevărat de stejărete. La momentul exploatării, în 2019, compoziţia pădurii era formată din: 30% gorun, stejărete, 30% fag, 20% tei, 10% frasin şi alte esenţe 10%", a susţinut Alexe.

Acesta a precizat, totodată, că, la nivelul judeţului Iaşi, în cursul acestui an urmează să fie recoltate din pădurile din zonă 188.900 metri cubi de lemn.

"Trebuie să înţelegem cu toţii că silvicultura este o ştiinţă, este o artă, pentru că ce vedem noi aici este munca unor silvicultori, în ultima sută de ani. Aici, specialiştii silvici nu fac altceva decât să dea posiblitatea că crească aceste esenţe de valoare de stejărete, de la 30% cât avem astăzi, la 70%. În pădurea Dobrovăţ Bârnova, în 2017, s-au tăiat 58.768 de metri cubi, în 2018 au fost 38.000 mc, în 2019 s-au tăiat 33.870 mc, urmând ca, în anul 2020, respectând legea, amenajamentul silvic, va trebui să se exploateze 33.836 mc, produse principale, produse secundare, rărituri. Pentru că s-a făcut această tevatură la nivel judeţean, cu toate aceste cantităţi de material lemnos care se taie în ultima perioadă în judeţul nostru, aş vrea să trec în revistă datele din 2015 încoace. În 2015, s-au tăiat 224.000 mc, în 2016 au fost 200.000 mc, în 2017 s-au tăiat 222.000 mc, în 2019, 195.500 mc, urmând ca, în 2020, să fie recoltate 188.900 mc.

Ministrul de resort a precizat că, la ora actuală, în România, statul mai administrează doar 48% din pădurile ţării, în timp ce 52% din suprafeţele de pădure se află în proprietate privată, prin cei aproximativ 700.000 - 800.000 de proprietari "care, sub o formă sau alta, îşi gestionează şi îşi comercializează pe această piaţă liberă materialul lemnos".