Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu a fost organizată în toate şcolile, după ce sindicatele au recomandat profesorilor să nu participe la testări, în semn de protest faţă de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Simularea a fost organizată în peste 4.500 de unităţi de învăţământ din ţară, adică în 97,8% dintre şcolile cu nivel gimnazial. În 104 şcoli nu s-a ţinut testarea.

Pe 16 martie a avut loc proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 17 martie - la Matematică, iar pe 18 martie - proba la Limba şi literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale.

Calendar Evaluarea Națională 2026:

· 8 – 12 iunie 2026: Înscrierea la examen

· 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

· 22 iunie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

· 24 iunie 2026: Matematică – probă scrisă

· 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

· 1 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00; vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor între 14:00 – 18:00

· 2 – 3 iulie 2026: Continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor

· 4 – 7 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor

· 8 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după contestații

Când începe Evaluarea Națională în 2026

Evaluarea Nationala 2026 începe oficial pe 22 iunie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Aceasta marchează prima zi a examenelor pentru elevii de clasa a VIII-a.

Programa pentru Evaluarea Națională 2026

Programa pentru Evaluarea Nationala 2026 stabilește disciplinele și competențele care vor fi evaluate la examenul final. Elevii vor susține probe la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă (pentru cei care învață în școala minorităților naționale). Programa oferă orientări clare despre subiectele ce trebuie pregătite, tipurile de exerciții și nivelul de dificultate, fiind un instrument esențial pentru o pregătire eficientă și pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la Evaluarea Națională.