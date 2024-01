Ministrul Agriculturii: ”Cred că domnii de la Afumaţi nu sunt fermieri, ci sunt instigatori şi protestatari"

Deşi asociaţiile de fermieri au transmis, luni şi marţi, că din punctul lor de vedere revendicările lor au fost soluţionate, protestatarii din stradă au venit marţi cu alte cerinţe, respectiv creşterea subvenţiei de la 100 de euro/ha la 250 euro/ha pentru culturile afectate de secetă şi eliminarea totală a accizei la motorină.

Întrebat despre noile revendicări ale fermierilor, el a răspuns că nu-i mai numeşte pe aceştia fermieri ci protestatari.

"Aşa cum am spus, acciza în agricultură a fost suportată integral de către Ministerul Agriculturii în anul 2023. Repet şi fermierilor încă o dată, dar şi protestatarilor, pentru că eu nu-i mai numesc fermieri pe cei care stau în zona Afumaţi, aceştia sunt protestatari nu sunt fermieri şi vreau să fac un apel către toţi fermierii din ţară să meargă acasă pentru că Ministerul Agriculturii a pus la dispoziţie resursele necesare pentru ca în anul 2024 agricultura din România să fie una performantă. Aşa cum spuneam, domnul premier Marcel Ciolacu a pus 2% din PIB-ul României în bugetul MADR. Transmiteţi-le direct de la MADR către cei care sunt la Afumaţi că ministrul Agriculturii nu-i mai consideră fermieri ci protestatari", a subliniat Florin Barbu, potrivit Agerpres.

El a transmis că suma cerută de ei nu poate fi alocată pentru că pierderile pe venit sunt stabilite printr-un indice care este calculat de un institut şi a afirmat că cerinţele lor sunt "aberaţii".

"Sunt aberaţii pe care le cer. Dacă se vrea în România, până la urmă putem aplica altfel de finanţare pe pierderile de venit înregistrate. În momentul de faţă discutăm de un efort al Guvernului României pus în bugetul Ministerului Agriculturii de 100 euro pe hectar. Şi aşa cum am spus: cred că domnii de la Afumaţi nu sunt fermieri ci sunt instigatori şi protestatari", a explicat el.

Ministrul a menţionat din nou toate întâlnirile pe care le-a avut deja cu fermierii, precum şi toate documentele semnate cu organizaţiile reprezentative ale fermierilor cu "care a bătut palma" şi pe care le va respecta.

"Din punctul meu de vedere, repet încă o dată, sâmbătă am avut întâlnire cu toţi protestatarii din stradă, cu toţi protestatarii de la Afumaţi, cu toţi protestatarii din Chiajna, toţi protestatarii care au blocat Bucureştiul în ultimele zile. Am încheiat un proces-verbal. Eu vreau să vă spun că în calitate de ministru şi în calitatea mea de om de onoare am încheiat un proces verbal şi am bătut palma cu aceşti oameni, eu mă voi ţine de cuvânt, de acest proces-verbal. Din alte puncte de vedere, ceea ce vor ei să facă, ceea ce vor să mai ceară în plus sau lucruri care nu au fost stabilite în acest proces verbal din partea ministrului agriculturii. Le urez multă sănătate şi la mulţi ani. Nu mai există negocieri cu Ministerul Agriculturii. Negocierile s-au încheiat.

Am formele asociative care au în spate aproape 9 milioane de hectare, sunt fermieri români, sunt aproape 700.000 de fermieri înscrişi în formele asociative. Am discutat şi cu fermieri, persoane fizice, am avut întâlniri şi cu fermieri care se dau "fermieri", în ghilimele din zona Afumaţi şi din zona Chiajna, am încheiat şi cu dânşii un proces-verbal. Din punctul meu de vedere şi al Ministerului Agriculturii, din sursele de finanţare pe care le avem, pe ordonanţele pe care mi le-am asumat, inclusiv le repet încă o dată asimilarea categoriei B cu TR 1, amânarea ratelor la bănci, creditul fermierilor, creditul agricol, suta de euro pe culturile din toamna 2022, sprijin Ucraina pentru sectorul bovin, ovin, suin, avicol. Şi o ştire foarte importantă pentru dumneavoastră: în anul 2023, Ministerul Agriculturii şi Guvernul României a alocat subvenţii, plăţi directe în contul fermierilor de 3 miliarde de euro", a adăugat el.

În timpul discuţiilor, un nou protest cu vuvuzele şi lozinci patriotice a început în faţa ministerului, al unor "simplii cetăţeni", care au declarat că sunt apolitici dar susţin protestul transportatorilor şi al fermierilor.

Ministrul a transmis că îi primeşte şi pe aceştia la discuţii, numai dacă sunt fermieri.

