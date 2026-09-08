Tineri din întreaga lume intră în imobile abandonate, convinși că acestea ascund povești interesante. Doar că, de multe ori, provocarea și curiozitatea pot duce la tragedii, deoarece construcțiile lăsate de izbeliște ascund și pericole.

Astfel de locuri îi atrag pe adolescenți. Sunt clădiri abandonate, hale industriale, depozite și construcții lăsate în paragină. În imaginile postate pe rețelele sociale apar adolescenții în timp ce intră pe geamuri sparte ori trec prin tot felul de spații greu accesibile. Iar cu cât locul pare mai periculos, cu atât filmarea poate aduna mai multe vizualizări.

Fenomenul se numește „urbex” și înseamnă explorarea unor locuri abandonate. Inițial a apărut în țări precum Franța și Belgia, din dorința de a descoperi arhitectura și istoria unor locuri. Însă, odată ajunsă în mediul online, explorarea a devenit mai mult un pericol.

În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a transmis un mesaj de avertizare pentru părinți.

Alexandra Cîrstea, reprezentant Ministerul Afacerilor Interne: „Ce poți face? În primul rând, vorbește cu copilul tău. Ascultă-l cum îți va spune că doar explorează, că este cool și că toți fac asta. Apoi explică-i că o clădire abandonată nu este și sigură de vizitat. Nu trebuie să-și riște viața ca să demonstreze ceva în fața prietenilor. Dar dacă tot merge cu prietenii, iar el nu intră, să nu uite de numărul de urgențe 112.”

Corespondent Știrile ProTV: „Suntem într-o clădire abandonată din Capitală. Un fost liceu, care anul trecut a fost și incendiat. Aici, oamenii din zonă ne-au spus că vin foarte des tineri, mai ales seara. Numai că… pericolele, vedeți, sunt peste tot. Bucățile din construcție pot cădea oricând, geamurile sunt sparte, scările acoperite cu moloz. Și curiozitatea îi împinge pe mulți să urce pentru o fotografie sau un cadru spectaculos.”

Faptul că o clădire este abandonată nu înseamnă că nimeni nu răspunde pentru ea.

Matei Sumbasacu, inginer constructor: „Ele sunt ori proprietate privată, ori proprietate publică. De altfel, orice clădire care rămâne fără proprietar, să zicem, ajunge în proprietatea primăriei. Sunt legal răspunzători și în fața publicului, în cazul în care clădirile pe care le îngrijesc sau nu le îngrijesc rănesc pe cineva, ei sunt cei trași la răspundere.”

Recent, un adolescent de 17 ani a murit după ce a intrat împreună cu prietenii într-un zgârie-nori abandonat din New Orleans. Tinerii au ajuns la unul dintre etajele superioare, iar băiatul a căzut în gol de pe o scară care nu avea balustrada de protecție.