În alte țări învecinate Iranului, spațiul aerian rămâne închis. Se zboară însă în condiții speciale, limitat, din când în când. Iar două curse din Dubai au fost programate spre București. Una a decolat deja. Speriați că lucrurile s-ar putea agrava, unii români o iau pe calea terestră, din Qatar prin Arabia Saudită.

173 de români au plecat din Israel pe cale rutieră înspre Taba, Egipt. De acolo au pornit cu avionul spre București și aterizează în această seară.

Corespondent PRO TV: „Zborul de repatriere a fost amânat cu 3 ore. Asta pentru că transmit oficialii MAE, autoritățile de acolo vor să se asigure că siguranța zborurilor nu este pusă în pericol, întrucât rachetele iraniene lovesc inclusiv infrastructura civilă. Programat să aterizeze inițial la ora 16, aeronava va ajunge la otopeni în curând”.

În Dubai, deși spațiul aerian rămâne închis, a fost deschis un coridor de siguranță, așa că anumite zboruri sunt operate - două și spre București. Unul a plecat deja și e așteptat să aterizeze la miezul nopții.

Românii care nu au fost chemați însă la niciunul despre aceste zboruri au ales să meargă direct la aeroport, în încercarea să ajungă în alte destinații din Europa. Printre ei și jurnalistul Știrilor ProTV, Alexandru Donovici, care a reușit să plece în Dublin, Irlanda.

Alexandru Donovici: „De dimineață am venit cu bagajele la aeroportul din Dubai, voiam să plecăm cu orice preț oriunde spre Europa. La un moment dat m-a atins pe umăr o doamnă, blondă, din România, care mi-a spus: Se zboară spre Dublin, vorbiți cu domnul solid, aflat în apropiere. Era un domn într-un veștmânt alb, un oficial al liniilor Emirates, i-am zis că vreau să zbor spre Dublin și a zis „Vino cu mine.” Foarte rapid biletele noastre pentru Istanbul au fost schimbate în bilete spre Dublin”.

Mai mulți turiști din Dubai, în schimb, așteaptă vești de la agenția de turism care le-a vândut pachetele. Spun că în hotelul lor stau 150 de români. Pentru trei nopți, agenția le-a extins cazarea gratuit, dar de acum vor trebui să plătească din buzunarul propriu. Spun că hotelul a mărit tarifele, deși autoritățile din Emirate le-au cerut hotelurilor să păstreze tarifele inițiale pentru turiști.

Valentin Vlădulescu, turist român: „Ei au mărit prețurile, de la 250 de dirhami ai lor, la 850. Deci e foarte mult. În hotel am rămas 3-4 naționalități. Noi nu vrem pomană, să ne plătească nimeni, vrem doar să ne creeze posibilitatea să plecăm. E o situație tensionată, ne stresează. Suntem epuizați.”

Pentru că spațiul aerian în Qatar este încă închis și principala companie aeriană care operează de pe aeroportul din Doha, Qatar Airways nu va relua zborurile cel puțin până pe 6 martie, unii români au pornit pe cale terestră înspre casă. Iau drumul Doha - Riyadh, în Arabia Saudită, care ar trebui să dureze aproximativ 7 ore. Un grup a petrecut însă aproape întreaga noapte pe drum.

Sorina Suleiman, româncă: „Plecarea din Qatar la Riyadh a fost foarte obositoare. Am stat ceva vreme în vamă. Drumul spre Riyadh undeva la 100 de kilometri nu este iluminat, am avut ploaie torențială și de aceea a durat foarte mult”.

Alte grupuri de români au pornit de dimineață. Miriam este studentă la medicină și se întorcea cu iubitul ei din vacanța din Seychelles, când au rămas blocați în Doha, unde aveau escală.

În total, ei și alți 9 români au ales să plece pe cale terestră, cu trei mașini cu șofer. Au plătit pentru drumul până la aeroportul din Arabia Saudită 1500 de lei per persoană. De acolo iau un zbor spre Istanbul.

Miriam, turistă: „Ne-am asumat acest risc văzând că nu o să se îmbunătățească situația curând. Sunt mașini sigure, mari. Am plătit un pic mai mult pentru ele, într-adevăr. La vamă există mai multe puncte de verificare, se cer și amprentele, s-au făcut verificarea bagajelor, mașina trece și ea printr-un fel de scanner”.

Gabriel Cesa, tursit: „Cred că poate fi mai riscant, dar cred că și mai riscant ar fi să rămânem și să nu facem nimic. Mai ales că de la o zi la alta situația nu părea să se îmbunătățească. Nu vedeam niciun gel de speranță că traficul aerian va fi redeschis. Și în fiecare zi se auzeau acele bubuituri. Te temi, indiferent de situație, oricâte asigurări ai primi”.

Alți români din Qatar aleg să aștepte calmarea situației.

Oana Breazu: „Având un copil, mi se pare foarte riscant să pornești la drum spre Saudi. Nu avem garanția că până ajungem noi prindem un loc pe zbor, sau nu se închide spațiul aerian și la saudiți”.

Ministerul Afacerilor Externe transmite că există opțiuni în lucru pentru zboruri de repatriere asistată și de evacuare a cetățenilor români din alte țări - cu avioane civile ori militare. Dar cum spațiul aerian nu este deschis, momentan nicio astfel de cursă nu este programată.

Andrei Țărnea, purtătorul de cuvânt al MAE: „Ca orice stat, inclusiv România, să trimită zboruri de evacuare către regiunea respectivă a Golfului, e nevoie ca condițiile de securitate să permită organizarea acestor zboruri. Deocamdată nimeni nu face poduri aeriene, despre asta este vorba, pentru că condițiile de securitate nu permit acest lucru”.

Niciun român nu a fost rănit în conflictul din Orientul Mijlociu, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.