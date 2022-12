Individ arestat după ce ar fi obținut cel puțin o mie de euro prin „metoda accidentul”. Cum și-ar fi păcălit victima

Potrivit Poliției, unul dintre suspecți acţiona prin „metoda accidentul” şi ar fi obţinut cel puțin o mie de euro de la o bătrână, pe care a păcălit-o că fiica ei are nevoie de bani pentru operație. Agenții au reușit să îl prindă în flagrant, după ce l-au urmărit cu aparatură specială.

Cum ar fi fost păcălită femeia

Femeia de 78 de ani a fost sunată, inițial, dintr-un penitenciar din Arad, de pe telefonul mobil al unui deținut, care s-a dat drept medic, și i-a spus că fiica ei a fost implicată într-un accident grav și are nevoie urgentă de o operație la coloană. Bărbatul i-a spus bătrânei că fiica sa ar urma să fie transportată cu elicopterul la un spital din Cluj-Napoca, dar pentru asta este nevoie de bani. Ca povestea să pară reală, la telefon a intervenit și o complice, care a pretins pentru câteva momente că este fiica rănită a femeii.

Bătrâna a fost ținută la telefon cel puțin 40 de minute, fiind convinsă că fiica ei este grav rănită și nu poate vorbi cu ea. Escrocii au rămas pe fir inclusiv în timp ce femeia a mers la bancomat să scoată banii ceruți. Plicul a fost ridicat de un alt complice care a venit acasă la victimă, pretinzând că este angajat la Casa de Asigurări de Sănătate.

Victimă: „A spus să nu închid telefonul, m-am dus la bancă, am scos de acolo, am văzut că nu îmi dă decât cinci mii de lei, am venit cu banii ăia, am văzut ce mai aveam în geantă, i-am pus în plic, mi-a dictat ce să scriu pe declarație, și a venit individul la poartă, i-am dat plicul și a plecat. Nu. Când mi-a spus că e vorba de fată și a căzut pe scări, nici nu am putut să sun, mi-a dat în telefon pe cineva care plânge, o femeie și am crezut că e ea”.

Fiica victimei: „Telefonic i s-a transmis un plânset al meu, a agresat-o emoțional, ea a intrat în panică, a fost o coincidență nefericită”.

Bărbatul care a ridicat banii, era filat de mai mult timp cu tehnică special de polițiștii Direcției de Operațiuni Speciale. Așa că, polițiștii sub acoperire au știut exact unde se află și ce face, și l-au urmărit din momentul în care a plecat de la bătrână de acasă, până în zona Unirii, unde l-au interceptat și l-au oprit în trafic.

Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt al Poliției Capitalei: „Polițiștii Direcției Operațiuni Speciale au prins în flagrant delict un bărbat, imediat după săvârșirea infracțiunii de înșelăciune prin „metoda accidentul”. Polițiștii au interceptat autoturismul în trafic în timp ce acesta încerca să fugă, iar în urma controlului au găsit asupra lui au găsit un plic cu 5.600 de lei”.

În aceeași mașină se aflau alți trei prieteni, care la audieri au susținut că ar fi venit acolo să îl preia, fără să știe că este vizat de o anchetă. Individul a fost reținut pentru înșelăciune și, potrivit Poliției, are și alte antecedente, fiind eliberat în urmă cu un an din închisoare, unde fusese încarcerat pentru tâlhărie.

