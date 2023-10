Mesajul transmis de Volodimir Zelenski la plecarea din România. Postare în română a președintelui Ucrainean

”Multumesc, România!”, a scris Zelenski, postând un clip video de un minut şi 36 de secunde care cuprinde imagini din vizita sa la Bucureşti.

Mulțumesc, România ???????????????? pic.twitter.com/qBc43f3b1Q — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 10, 2023

Este surprinsă sosirea la Bucureşti, când a fost întâmpinat de Luminiţa Odobescu, primirea de către preşedintele Klaus Iohannis, semnarea declaraţiei comune prin care relaţia bilaterală între România şi Ucraina devine Parteneriat Strategic, dar şi întâlnirile cu premierul şi preşedintele Senatului şi Camerei Deputaţilor.

”La plecarea din România, mulţumesc preşedintelui Klaus Iohannis, guvernului român şi societăţii româneşti. Relaţiile noastre strategice creează o nouă forţă pentru întreaga regiune a Mării Negre. Când vom pune în practică toate planurile noastre, această parte a Europei va câştiga o nouă sursă de putere economică şi de securitate”, a mai scris Zelenski pe Twitter, de data aceasta în engleză.

Zelenski, mesaj adresat naţiunii din avion

După ce a plecat din România, preşedintele Ucrainei a afirmat, într-un discurs adresat naţiunii filmat în timpul zborului către Kiev, că vizita a fost una fructuoasă, subliniind că relaţiile strategice dintre cele două ţări reprezintă o nouă forţă pentru întreaga regiune a Mării Negre.

”O vizită foarte bună în România. Una fructuoasă. Întâlniri cu preşedintele Iohannis, cu şefii camerelor Parlamentului României, cu parlamentari, cu premierul României. Ce am realizat? În primul rând, există acorduri bune privind armele. Nu pot dezvălui totul acum, dar obuze - afirmativ, consolidarea apărării aeriene - afirmativ. Încă pregătim unele lucruri. Vor fi puternice. În România se înfiinţează un centru de pregătire pentru piloţii de F-16, iar piloţii ucraineni vor fi printre primii care vor fi instruiţi. În al doilea rând, am declarat că trecem la nivelul de parteneriat strategic. Există o semnificaţie foarte clară în spatele acestei formulări politice. Aşa cum mi-a spus preşedintele Iohannis, ne putem baza pe România. România se poate baza cu siguranţă pe Ucraina. Împreună, vom consolida semnificativ regiunea noastră. Avem deja o contribuţie esenţială la securitatea alimentară globală prin cooperarea în porturile dunărene şi în partea de vest a Mării Negre. Va exista şi mai multă cooperare. Ne extindem coridoarele de transport, vor exista mai multe locuri de muncă şi oportunităţi economice. Astăzi am semnat o declaraţie comună a preşedinţilor care prezintă planurile noastre de viitor. În al treilea rând, vom deschide în curând o nouă linie de cale ferată prin Moldova, care va deveni un nou coridor de transport. Împreună cu Moldova, ne îndreptăm spre începerea negocierilor de aderare la UE - cu sprijinul deplin al României. Sunt recunoscător pentru acest lucru”, a afirmat Zelenski.

Zelenski a subliniat că relaţiile strategice dintre Ucraina şi România reprezintă o nouă forţă pentru întreaga regiune a Mării Negre. ”În următoarele săptămâni, pregătim o întâlnire comună a oficialilor guvernamentali ucraineni şi români.Îi sunt recunoscător domnului preşedinte Iohannis, întregii clase politice şi societăţii româneşti. Relaţiile noastre strategice reprezintă o nouă forţă pentru întreaga regiune a Mării Negre. Dacă vom reuşi să punem în aplicare tot ceea ce am planificat acum şi la care echipele noastre vor lucra, această parte a Europei va avea o nouă sursă de dezvoltare economică şi de securitate. Mulţumim tuturor celor care ne sprijină! Este bine că astăzi am reuşit să ne consolidăm apărarea!”.



Zelenski a fost, marţi, la Bucureşti, într-o vizită considerată ”istorică”.

Dată publicare: 11-10-2023 07:17