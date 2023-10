INTERVIU. Președintele Volodimir Zelenski, pentru Pro TV: ”Mulțumim poporului din România. Noi nu plângem. Suntem puternici”

Întrebat ce fel de suport militar se așteaptă să mai primească în plus, în continuare - în condițiile în care la conferința de presă de la Cotroceni a declarat că i-a cerut președintelui Klaus Iohannis asistenţă militară pe sisteme antiaeriene - Volodimir Zelenski a explicat că, în primul rând, este recunoscător poporului României pentru tot ajutorul acordat ucrainenilor până acum.

Sinteza declarațiilor președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski:

”Deci, în primul rând, am vorbit despre cel de-al 16-lea pachet din partea guvernului român, pentru a sprijini Ucraina pe câmpul de luptă. Suntem foarte recunoscători oamenilor. Așa cum ați spus, e prima conversație cu poporul (român, n. red.), așa că le mulțumim oamenilor, poporului din România, în primul rând. Trebuie să știți că voi decideți cum să ajutați Ucraina, ca în toate țările din lume. Pentru că guvernul, liderii, de asemenea, caută în societate acest sprijin. Și președintele vostru, sunt foarte recunoscător, guvernul vostru... Și sunt recunoscător, pentru că ei se bazează pe sprijinul dumneavoastră. Așa că sunt foarte recunoscător că ați acordat un sprijin atât de puternic Ucrainei.

Sunt recunoscător în ceea ce privește armata, pentru că sprijinul este diferit în ceea ce privește armata.

Zelenski: Când ești în război, înțelegi că nu este vorba doar de arme

Astăzi am spus un gând pe care vreau doar să-l repet. Nu a fost public. Am spus că atunci când vorbim despre sprijin, când vorbim despre sprijinul militar, președintele, mai ales al țării care se află în război, trebuie să mă concentrez pe câmpul de luptă cu echipa mea, cu guvernul etc. Totul, de la economic până la apărare, industrii, instituții, trebuie să se concentreze pe câmpul de luptă. Nu avem timp să ne gândim la toate problemele. Și la început, unele țări, inclusiv România, despre asta vreau să vă mulțumesc. Ne-ați ajutat cu oamenii noștri. I-ați găzduit și eu chiar am putut să mă concentrez pe câmpul de luptă. De aceea am spus că sprijinul militar este foarte diferit. Și când ești în război, înțelegi că nu este vorba doar de arme.

Da, este vorba despre soldați pentru armată. Este o poziție foarte dificilă, deoarece nimeni dintre partenerii noștri nu ne-a ajutat cu soldații. Este de înțeles. Sunt recunoscător pentru tot ce avem, pentru că a fost dificil să fim singuri. Pentru că primele zile am fost singuri și fără nicio armă, mai ales din lume. Dar, din nou, sunt recunoscător că am reușit. Este dificil să fii singur. Deci, o parte din acest sprijin a fost găzduirea oamenilor noștri, a refugiaților, și sunt recunoscător pentru asta.

A doua, când ați reușit să gestionați această, îmi pare rău că folosesc un astfel de cuvânt, această problemă, dar aceasta este provocarea, da? Așa că, după aceea, trebuie să te uiți la câmpul de luptă și să te gândești de ce ai nevoie. Pentru că deficitul este în toate direcțiile, peste tot, pentru că suntem împotriva ... nu suntem împotriva Rusiei, ea este împotriva noastră, ne-am apărat împotriva acestei armate atât de mari.

(...) Așa că, aceste fapte, și anume că România ne-a dat deja 15 pachete, sunt foarte importante. Acum, de ce avem nevoie, vă voi împărtăși ce avem nevoie, cred că știți, în toată această perioadă.

Am avut niște rachete de artilerie foarte importante, care au fost cel mai mare deficit din Europa, pentru că nu suntem o țară NATO. De aceea nu am avut la începutul războiului niciun fel de armament de tip occidental. Este adevărat. Apoi am început să ne schimbăm când am unit oameni, societăți și oameni din lume. Atunci am început să schimbăm unele arme cu un alt tip de armament occidental, etc. Ne-ați ajutat cu niște artilerie care a fost foarte importantă pentru noi, din cauza deficitului.

Zelenski: ”A fost o tragedie iarna trecută”

Încă un aspect, legat de apărarea aeriană. A fost o tragedie iarna trecută. Cum să gestionăm totul. Nu e vorba de mine, ci de toată echipa. Este vorba despre oameni, despre cum au încercat să se descurce cu fiecare copil în parte, noaptea. Pentru că în timpul zilei nu aveam lumină și etc. Aceasta a fost cea mai mare provocare pe care am avut-o cu adevărat.

Blackout, fără lumină în timpul zilei. Dar noi nu plângem. Suntem oameni puternici și cred că înțelegeți acest lucru. În această perioadă, toate lucrurile de care aveam nevoie erau transformatoarele și diferite lucruri pentru energie. Și, bineînțeles, economisirea rețelei de energie. Erau sisteme de apărare aeriană. Și în acest caz, de asemenea, am lucrat și astăzi am avut și o decizie, unele probleme foarte importante, de care avem nevoie.

Întrebarea este dacă ne puteți oferi mai mult. Dacă aceasta este întrebarea, voi decideți.”

