Mesajul postat de un preot care și-a arătat susținerea față de criminalul minorului din Vaslui

Reprezentanţii Episcopiei Huşilor au reacţionat în cazul unui preot care a postat pe o reţea de socializare un mesaj în care îşi arată susţinerea faţă de un bărbat acuzat că a omorât un copil de 14 ani, susţinând că "dezavuează o astfel de exprimare".

Reprezentanţii Episcopiei Huşilor au reacţionat în cazul unui preot care a postat pe o reţea de socializare un mesaj în care îşi arată susţinerea faţă de un bărbat acuzat că a omorât un copil de 14 ani, susţinând că "dezavuează o astfel de exprimare", transmite Agerpres.

"Dezavuăm total o astfel de exprimare. Consider că este o exprimare total nefericită a preotului respectiv, care nu reflectă în niciun caz atitudinea Bisericii. Ne exprimăm compasiunea faţă de toţi cei care suferă în urma incidentului la care s-a făcut referire", a declarat purtătorul de cuvânt al Episcopiei Huşilor, preotul Cosmin Gubernat.

Mesajul postat de preot după uciderea minorului de 14 ani



În mesajul postat de preot, acesta a spus că nu justifică fapta bărbatului acuzat de omor, dar a a afirmat că acesta "a cedat" şi a făcut referire la faptul că băiatul ucis a comis mai multe infracţiuni şi i-a făcut pe mulţi "să sufere".

Citește și Drama unui tânăr din Dâmbovița. A transmis live pe internet momentul în care se sinucide

"Nu justific în niciun fel fapta! Numai că toţi care comentaţi ştiţi povestea doar din prisma celor spuse din presă şi blestemaţi şi aruncaţi cu piatra! Acest copil, Dumnezeu să-l odihnească în pace, dacă nu era situaţia aceasta, vă asigur că făcea lucruri în urma cărora ar fi suferit mulţi oameni (cum au suferit şi până acum). Acum trei luni, le-a dat foc la magazin (care de fapt era o cameră a casei părinţilor lor)...şi mama era abia operată...nu se putea deplasa oricum. A furat, a fost trimis acasă din nu ştiu ce ţară că tot din astea făcea. Eu am încercat cât am putut, împreună cu familia să liniştim apele. Însă în momentul în care organele competente nu i-au dat nicio speranţă că lucrurile se vor rezolva în vreun fel, spunând că el - copilul - nu aparţine nimănui şi că nimeni nu răspunde pentru el, în acel context, din păcate, a cedat. Sunt multe de spus, acum toţi cei 'din familia' copilului, care nu-l recunoşteau până acum, acum se dau la televizor plângând. El o să fie pedepsit pentru faptă. Mai mult....Dumnezeu cu mila pentru fiecare dintre noi. Iertaţi-mă pentru că nu am putut face mai mult!", a fost mesajul postat de preotul Ştefan Iulian pe o reţea de socializare.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!