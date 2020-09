Mesajul ministrului Educației, Monica Anisie: „Școala are nevoie de noi toți! Implicarea voastră contează”

Ministrul Monica Anisie le transmite elevilor, la început de an şcolar, că trebuie să conştientizeze atât importanţa educaţiei, cât şi a respectării măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus.

„Dragi elevi, trebuie să conştientizaţi atât importanţa educaţiei, cât şi respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului! În voi este forţa, alături de noi, de a depăşi orice obstacol! Implicarea voastră contează! Mult succes tuturor şi toate gândurile mele bune!", a scris Anisie, luni dimineaţa, pe pagina sa de Facebook.

Într-un mesaj adresat copiilor, părinţilor şi cadrelor didactice, ministrul Educaţiei subliniază că "este, pentru fiecare, un an imprevizibil şi complicat, dar şi cu multe oportunităţi", transmite Agerpres.

„Din păcate, a fost nevoie de o situaţie de criză pentru a realiza, cu adevărat, cât de mult contează anii de şcoală în formarea viitorului adult. Am înţeles cu toţii că avem urgent nevoie să adaptăm sistemul contextului actual: prin conştientizare, modernizare şi, cel mai important, prin digitalizare! Chiar dacă acest an şcolar începe cu unele temeri din cauza situaţiei epidemiologice, nerăbdarea elevilor de a-şi revedea colegii şi profesorii, bucuria şi speranţa tuturor că într-o zi se vor întoarce la şcoală sunt infinit mai puternice. Acest început trebuie să fie, în primul rând, despre copii! Noi, profesorii, vom avea şansa să dovedim şi acum că suntem încrezători în destinul nostru şi că putem să îi pregătim pe elevi pentru viaţă! Lor trebuie să le dăruim cunoaşterea, pasiunea şi suportul nostru, indiferent de şcoala în care învaţă, de locul din care provin, de contextul familial. Şcoala are nevoie de noi toţi! Să fim mai prudenţi, mai responsabili şi mai implicaţi" , este mesajul ministrului Monica Anisie.

Aproximativ 2.800.000 de elevi şi preşcolari încep, luni, cursurile noului an de învăţământ, în condiţii speciale, având în vedere pandemia de COVID-19, unii dintre ei urmând a învăţa online, alţii în sistem hibrid sau cu prezenţă în clasă.