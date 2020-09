Ministrul Educației, detalii despre școala în condiții de pandemie. Durata unei ore de curs

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat, marţi seara, că ora de curs în noul n școlar va dura 50 de minute, iar fiecare profesor trebuie să îşi adapteze sistemul de predare astfel încât să îşi poată acoperi întreaga programă.

"Deci durata unei ore de curs este de 50 de minute. Cum anume putem face lucrul acesta? Trebuie ca fiecare profesor să se adapteze, depinde de fiecare disciplină, de disciplina pe care o predă şi tocmai de aceea Ministerul Educaţiei a elaborat acele repere metodologice. Au fost profesori care au lucrat la acele repere metodologice. Au experimentat, fiindcă au scris acele repere metodologice profesori care au predat în sistem online în această perioadă. Am ţinut să fie oameni care au experimentat acest lucru şi care ştiu cum anume să poată să se realizeze (...) Vorbim despre o perioadă în care am predat numai online. Din postura de cadru didactic, mă gândesc cum anume să îmi structurez şi ceea ce am de predat şi ceea ce am de verificat în aşa fel încât în cele 50 de minute să mă încadrez şi să parcurg întreaga programă. Va fi o perioadă în care va trebui să ne adaptăm situaţiei respective (...) Şi eu mă gândesc cum anume aş putea să îmi ţine lecţia, începând cu data de 14 septembrie, la elevii mei", a afirmat ministrul Educaţiei la Digi24, potrivit Agerpres.

Cât despre profesorii care nu vor să vină în faţa camerei pentru a preda online, ministrul crede că este doar o situaţie de moment.

"Eu cred că este o situaţie de moment. (...) Poate că este această temere, că suntem expuşi, ar putea oricine să intre, probabil, şi să fie prezent acolo, la ora respectivă. S-a mai întâmplat în această perioadă în care am susţinut cursurile online, însă trebuie să spunem că fiecare dintre noi, cei care suntem la catedră, trebuie să ne gândim că este important să fim la şcoală şi să ne pregătim elevii pentru ceea ce este important (...) Sancţiuni? Păi, vorbim despre un statut al cadrului didactic, pe care trebuie să îl respectăm cu toţii, vorbim despre o lege, prin urmare (...) Eu nu vorbesc despre sancţiuni pentru că sunt convinsă că vom fi în spaţiul şcolii cei care putem să facem lucrul acesta. Există şi colegi care sunt bolnavi şi faţă de care trebuie să avem înţelegere în aceste momente, să fim alături de ei şi care vor preda în sistem online, dacă nu pot veni fizic la şcoală", a subliniat Monica Anisie.

Cine îi va ajuta pe profesori să preătească lecția online

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a mai precizat marţi seara că a recomandat ca profesorii să fie ajutaţi, după începerea anului şcolar, pentru a putea derula lecţiile de la clasă şi în sistem online de către bibliotecarii, informaticienii sau laboranţii care există în şcoli.

"Trebuie să spun că în toată această perioadă şi cât am răspuns personal la linia Telverde pe care o avem la Ministerul Educaţiei, dar şi cât am discutat cu directori şi cu inspectorii şcolari, am recomandat ca profesorul să fie, în această perioadă, ajutat şi de personalul unităţii de învăţământ. Avem în unele unităţi de învăţământ, fie bibliotecar, fie profesor documentarist, informaticieni, avem laboranţi care, în această perioadă, pot ajuta. (...) Există în majoritatea şcolilor şi biblioteca şcolară şi postul de bibliotecar. Cum, în această perioadă, ştim foarte bine, că ordinul comun interzice copilului să mai intre în contact cu foarte multe persoane (...) nu vor mai putea să meargă la bibliotecă. Deci, în felul acesta, colegii noştri ar putea să îi ajute pe profesori", a declarat Anisie.

Aceasta a mai recomandat ca festivităţile de începerea anului şcolar să fie evitate în această perioadă, dar dacă se vor organiza, totuşi, mai ales pentru elevii din primii ani care nu au mai fost în acea şcoală, să se facă în spaţii deschise şi în aşa fel încât să se păstreze distanţa fizică.

”Nu sunt recomandări care să restricţioneze în vreun fel posibilitatea copilului de a mânca la şcoală”

Ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a mai afirmat, marţi seara, că Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar a fost modificat pentru a fi adaptat la situaţia generată de pandemia de COVID-19.

"Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar - acest regulament a fost deja aprobat prin ordin de ministru în 31 august, adaptat acestei situaţii. Este transmis la Monitorul Oficial, probabil a şi apărut astăzi (...). Au fost foarte multe documente publicate în monitor şi se pare că acesta a rămas mai la urmă. Dar el este aprobat şi, mai mult decât atât, am dat posibilitatea realizării regulamentelor la nivelul unităţii de învăţământ, pentru că este important ca fiecare unitate de învăţământ să aibă un regulament clar despre care părinţii şi elevii să ştie şi să îl respecte, pentru că este o obligaţie (...) Este un regulament-cadru. Ultimul regulament care a fost realizat a fost în 2016 şi acum l-am modificat tocmai pentru că a trebuit să îl adaptăm la situaţia în care ne aflăm", a declarat Anisie.

Ministrul Educaţiei a menţionat că există şi un ghid pentru revenirea copiilor la şcoală, în care sunt prevăzute măsurile de igienă care trebuie luate pentru prevenirea îmbolnăvirilor.

"Există o responsabilitate partajată, vorbim de o responsabilitate a părinţilor, o responsabilitate a profesorilor, dar şi a cadrelor medicale, pentru că trebuie să vină alături de şcoală şi să le explice profesorilor, dar şi elevilor ce anume au de făcut. Ghidul pe care l-am realizat, de fapt ordinul comun pe care toată lumea îl cunoaşte, avem măsuri atât pentru părinţi, avem sfaturi pentru aceştia, sfaturi pentru elevi, dar şi responsabilitatea profesorului ca atunci când începem cursurile să le spună copiilor care sunt măsurile de igienă, regulile de bază pe care toţi trebuie să le respecte în spaţiul şcolii", a susţinut ministrul.

În privinţa posibilităţii copiilor de a mânca la şcoală, Monica Anisie a spus că nu există nicio restricţie în această privinţă, însă e nevoie de respectarea unor reguli de igienă.

"Nu sunt recomandări care să restricţioneze în vreun fel posibilitatea copilului de a mânca la şcoală. Numai că luând nişte măsuri de igienă, adică înainte ca elevul să ia sandvişul sau există posibilitatea ca şcoala să asigure acest lucru prin cantine, atunci să se spele pe mâini înainte, să folosească şerveţele şi după aceea, după ce termină, să se spele din nou pe mâini. Nu există interdicţii, dar există responsabilităţi, atât din partea profesorului, care trebuie să stea în pauză să îl supravegheze pe elev, cât şi din partea părinţilor", a precizat ministrul Educaţiei.

Un elev poate învăţa exclusiv online, pe baza unei adeverinţe medicale

Ministrul Educaţiei a mai declarat că un elev poate învăţa în sistemul exclusiv online dacă există motive medicale şi pe baza unei adeverinţe eliberate de un medic.

"Este prevăzut acest lucru (învăţarea exclusiv online - n.r.) în ordinul comun, părintele poate să ia această decizie, să înveţe copilul, să-şi continue educaţia în sistem online, să înveţe de acasă, în anumite situaţii. Şi anume: pe de o parte, dacă prezintă copilul vreo boală, care s-ar putea agrava prin faptul că va veni la şcoală şi ar putea să ia virusul respectiv, fie în momentul în care în familie avem cazuri de persoane care puteau să fie supuse unei îmbolnăviri accentuate de virus. De aceea, am prevăzut să prezinte părintele, în urma unei evaluări din familie, o adeverinţă pe care să o dea şcolii, pentru a putea copilul, în felul acesta, să-şi continue învăţarea de acasă", a anunțat Monica Anisie