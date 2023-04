Mărturiile cutremurătoare a unuia dintre adolescenții chinuiți de patru indivizi necunoscuți. „M-au obligat să înghit sticlă”

Una dintre victime, de 17 ani, a ajuns la spital.

De la ce a pornit totul

Totul s-ar fi întâmplat noaptea, în localitatea Cața din județul Brașov, când cei doi adolescenți se întorceau de la o petrecere. În drum spre casă au fost abordați de patru bărbați, care i-au invitat în locuința unuia dintre ei, chipurile, să continue distracția. Doar că, acolo, lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Agresor: „Lasă-l să scuipe, mă!”.

Agresor: „Roade-l! Roade-l! Praf să fie gura ta!”.

Agresor: „Aia toată, așa, bucățele!”.

Victimă: „Scuză-mă dacă ți-am greșit cu ceva!”.

În scenele greu de imaginat, filmate de agresorii băuți, băiatul de 17 ani a fost obligat să mănânce bucăți de sticlă și să se lovească în cap cu o mătură. Asta, în timp ce vărul său, de 18 ani, era amenințat cu un cuțit și forțat să rămână în casă.

Victimă: „A început să mă bată, să mă pună să rup paharele, la vărul i-a ținut cuțitul la gât și mai multe, să fac flotări, să stau în cap și chestii din astea. Și am zis pentru ce, că nu ne cunoaștem, nu știm din ce cauză dați în noi. Zice dacă nu rozi sticlele, îi tăiem gâtul lui vărul tău și am zis că mai bine accept. A spart un pahar de podea și mi-a dat bucata, cam așa, de sticlă, și am început să o rod și am scuipat sticlele afară, nu le-am înghițit, și ei mă obligau să înghit sticlele și am zis nu înghit, orice, dar nu înghit”.

Băiatul susține că nu îi cunoaște pe agresori. După mai bine de patru ore în care au fost ținuți în casă împotriva voinței lor, tinerii au reușit să fugă.

Mama uneia dintre victime: „L-am văzut plin de sânge, m-am speriat, am început să plâng, să țip că ce s-a întâmplat, i-am zis la soț și m-am dus la poliție”.

Pentru că avea răni la față și la cap, adolescentul de 17 ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Tatăl uneia dintre victime: „Ca părinte să vezi în situația aia, să vezi în postura în care a fost, că îl agresează și să facă câte și mai câte prostii, nu am cuvinte”.

Cei patru suspecți au vârste cuprinse între 18 și 32 de ani, și sunt acum arestați pentru lipsire de libertate în mod ilegal și loviri sau alte violențe.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 13-04-2023 17:54