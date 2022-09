Doi copii din Buzău au fost sechestrați, bătuți și obligați să muncească. Băieții au ajuns în stare gravă la spital

În cele din urmă, un frate al unuia dintre agresori a sunat la 112 și a reclamat cazul. Băieții au fost preluați de o ambulanță și internați în stare gravă, cu răni și fracturi. Iar cei care i-au chinuit au fost arestați pentru 30 de zile.

Cei doi băieți, din localitatea Căldărăști, erau împreună cu un frate mai mare pe un câmp de la marginea localității, unde îl ajutau pe un vecin. Acolo i-au găsit agresorii care i-au luat la bătaie, și pe cei doi copii doi mai mici i-au urcat într-o căruță și i-au dus acasă la unul dintre bătăuși.

Fratele minorilor: Ne-a dat jos din mașină și ne-a suit în căruță. Ne-a dus pe marne, i-a bătut pe ăștia mici întâi și după aia pe mine. Am sărit din căruță, am fugit pe câmp, în pădure, am stat acolo vreo trei ore.

Într-un final, un frate al agresorului a sunat la poliție și la ambulanță. A fost anunțată și mama celor doi băieți.

Mama copiilor: L-a bătut pe cel mic în căruță, l-a umplut de sânge... și i-a dus acasă la el, pe unul l-a sechestrat în casă și pe celălalt l-a bătut în curte, îl bătea și l-a prins un frate, a chemat salvarea, a chemat poliția. Celălalt îl ținea cu fața la perete, i-a rupt și trei coaste.

Cosmin Niță, prim procuror Parchetul de pe lângă Judecătoria Pogoanele: Copiii au fost privați de libertate în continuare și supuși și aici la efectuarea unei munci forțate.

Un echipaj de la ambulanță i-a preluat pe cei doi frați în stare gravă și i-a tansportat la spitalul din Buzau.

Adriana Bunilă, purtător de cuvânt SJU Buzău: Policontuzii, traumatism toracic, fracturi costale și pneumotorax.

Roxana Kovacs, purtător de cuvânt DGASPC: Îndată ce starea de sănătatea a copiilor ne va permite, vom continua evaluarea din punct de vedere social.

Suspecții, de 30 și 32 de ani, au fost audiați de procurori, dar nu au recunoscut că i-ar fi lovit pe copii. Pe baza probelor, însă, au fost arestați pentru 30 de zile. Unul dintre indivizi era sub control judiciar, într-un dosar penal de ultraj: ar fi în cercat să lovească un polițist cu toporul.

