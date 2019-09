Cazul fetiței dispărute la Buzău. Cum a supraviețuit o noapte în frig. Mărturia tatălui

Povestea fetiței de 8 ani, care a dispărut vineri seară într-o zonă muntoasă din județul Buzău, s-a încheiat cu bine. Ea a fost găsită sâmbătă teafără la aproape 6 kilometri depărtare de casă.

A supraviețuit o noapte întreagă singură în frig. Zeci de salvatori și voluntari au pornit în căutarea ei și au folosit camere cu termoviziune și drone. În cele din urmă fetița a fost zărită din elicopter.

Nicoleta a plecat de acasă vineri pe la ora 17.00, din satul Recea. Voia să meargă la bunicul ei, care cosea iarbă la aproximativ jumătate de kilometru distanţă, într-o poiană.

Drumul, care trece printr-o pădure, nu este lung, iar fetiţa îl cunoştea bine.

Sorinel Ploscaru, tatăl fetiţei: „Ea ce i-a spus lui bunica, eu mă duc la tataia la coasă. A ieşit pe poartă, a plecat şi bună plecată a fost."

Spre seară, bunicul s-a întors acasă fără fetiţă. Oamenii s-au alarmat şi ajutaţi de poliţişti, jandarmi, pompieri şi sateni au început să o caute.

Au folosit inclusiv camere cu termoviziune, două drone şi câini de urmă, însă copila parcă intrase în pământ.

Bunicul: „Fetiţa a luat-o pe aici şi a ajuns acolo. Pe unde a ajuns nu mai ştim."

Sâmbătă dimineaţa au sosit salvatori din judeţele învecinate, iar un elicopter al Ministerului de Interne a survolat zona.

Cristi Stanciu, IPJ Buzău: „S-au adunat în jur de 250 de persoane să-l găsim pe copil sau să-l protejăm. Am făcut un primetru de căutări, am strigat copilul."

Aproape de prânz, copila a fost zărită din elicopter într-o poiană, lângă un pârâu.

Florin Stemate, primar Bisoca: „Fetiţa a fost găsită pe albia râului Râmnicu Sărat hotar cu județul Vrancea la aproximativ 6,7 km, dar ajuns acolo. Nu este drum prin pădure, prin tufărişuri foarte greu accesibil şi pericolul cel mai mare erau animalele sălbatice, o zonă populată de urs."

Dragoş Borcăiaș, voluntar: „Ea stătea acolo întinsă pe iarbă. S-a dus pasagerul şi a ridicat-o de acolo, fetiţa era teafără, a luat-o în elicopter şi am început să o întrebăm pe fetiţă dacă se simte bine, câţi ani are şi totul a fost ok."

Fetiţa era speriată, aproape în stare de şoc. Salvatorii au dus-o la spital pentru o evaluare amănunţită.

Reporter: „Ați vorbit cu ea?"

Sorinel Ploscaru, tatăl fetiţei: „A zis am plecat, dar nu ştiu unde am ajuns, am mers prea departe."

Familia are şapte copii. Nicoleta este cea mai mare dintre ei.

