Marcel Ciolacu a vorbit despre păstrarea cash-ului, în fața romilor. „Socheres parla. Măi oameni buni, eu sunt din Buzău”

Marcel Ciolacu, președinte PSD: „Socheres parla - prala, corect, n.r. (Ce faceti, fraților?) Măi oameni buni, eu sunt din Buzău, nu de la Beijing. Am o nouă minciună și o nouă provocare - cea cu cash-ul. E cineva de aici care nu are cash la el? Mariane, în ultimul timp n-au cash la ei? Oameni buni, că nu mai poți să cumperi porcul, sa cumperi calul, sa vinzi calul. Ce specialiști mai buni decât d-voastra am eu în AUR. Oameni buni, sunt o tinichea. AUR-ul lor e o tinichea plină de minciuni. Până și eu care am râcâit pe bordură și am văzut că e tinichea”.

Liderii PSD, PNL, UDMR au fost invitați la Sala Palatului, la congresul Partidei Romilor. Discuțiile s-au desfășurat cu taraf pe scenă și au fost urmate de cântări cu muzică de petrecere. Miilor de participanți li s-a promis prosperitate și educație pentru comunitățile din care fac parte.

