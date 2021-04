Maratonul de vaccinare din Timișoara se încheie luni, la 8 dimineaţa. Oamenii au venit şi noaptea, cu declaraţii completate

Cei care vor să se vaccineze la Timişoara fără programare mai au la dispoziţie 12 ore.

În primele 48 de ore de la startul maratonului s-au imunizat 5.200 de persoane, dar sunt disponibile în total 10 mii de doze, de ser. Pentru a evita cozile, mulţi s-au prezentat peste noapte.

Pe parcursul nopţii trecute au fost vaccinate 447 de persoane. Chiar dacă sunt în vigoare restricţii de circulaţie, oamenii au completat declaraţii pe proprie răspundere şi au ieşit din case justificat.

„E foarte bună ideea şi ar trebui să fie în mai multe oraşe din România" spune un tânăr.

-V-ați fi vaccinat dacă nu era acest maraton?

-Nu!

-De ce?

-Nu ştiu, dar zic aşa că nu am făcut vaccinuri niciodată de când îs pe lumea asta, mărturisește un alt localnic.

Printre cei care au fost imunizaţi a fost şi cântăreaţa Stana Izbașa. Deşi spune că îi este frică de ace, dorul de scenă este mai mare.

Stana Izbașa, cântăreaţă: „Eu sunt bucuroasă că s-a organizat acest maraton de vaccinare, pentru că mi-am dorit de mult să fac vaccinul, dar nu am avut posibilitatea pentru că era problemă cu programările. Vreau să revenim la viaţa de înainte de această pandemie, pe care o urăsc şi vreau să mă întâlnesc cu familia, cu prietenii, la evenimente"

Pentru că nu au avut acces în primele două etape, s-au prezentat şi mulţi tineri dornici să îşi reia vieţile cât mai repede.

„Cel mai mult prietenii de la şcoală mi-au lipsit. Aş vrea să îi revăd şi să pot să petrec iarăşi timp cu ei."



Bărbat: „Cred că o să mergem într-un concediu, aia e primul lucru.”

Reporter: Nu aţi fost în ultimul an?

Bărbat: „Nu, am fost cuminţi, am stat acasă."

La centrul de vaccinare din Timişoara, oamenii mai au acces până luni dimineaţă la ora 8. În schimb, cel drive-thru din Deva rămâne deschis zilnic între orele 10 şi 19.

Dr. Ștefan Repede, coordonator centru de vaccinare drive-thru: „Am avut din jud Alba maşini, din Timişoara, din străinătate, am văzut maşini din Gorj. Noi sperăm să vină să se vaccineze la noi, nu contează de unde sunt. Ne-am gândit să facem şi noi ceva iute şi util, eu sunt aşa de bucuros că putem lupta împotriva pandemiei şi s-o închidem dacă putem”

În prima zi de funcţionare la Deva s-au prezentat 581 de persoane.