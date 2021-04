Bilanțul primei zile de vaacinare de la centrul drive-trough din Deva: peste 500 de persoane imunizate

Sâmbătă a fost deschis, la Deva, primul centru de vaccinare drive-through din România.

Doritorii intră în incintă la volanul mașinilor personale, și serul li se injectează fără să coboare din vehicule.

Doctorul Ștefan Repede, coordonatorul centrului de vaccinare, a dezăluit cât de bine "a prins" noul sistem: "A fost o zi plină de emoții. Adevărul e că a început mai greu, deoarece e un pic diferit față de ceea ce facem noi în centrele de vaccinare. Până la urmă, s-a terminat foarte bine. Am avut 581 de vaccinuri administrate până la ora 19:00. Lumea a venit buluc, la început, ca și când se deschide un magazin mare și au zis că se dă ceva la liber".

În Deva au venit oameni din toată țara, dar și din străinătate: "Am avut din județul Alba o grămadă de mașini, am avut și cetățeni germani care au venit, am avut din Tmișoara, am văzut mașini de Gorj".

În prima zi de funcționare a sistemului drive-through nu au lipsit problemele: "Nu toată lumea a știut că trebuie să descarce acele formulare. Le-am dat noi formularele, cu voluntarii pe care i-am folosit de la Crucea Roșie, apoi a trebuit să-i supraveghem când le complează și le-am adunat prea iute pe toate. La un moment dat, era un blocaj".

"Cred că dacă nu era blocajul, probabil făceam și 600 (n.r. - de vaccinuri). Asta e situația. Facem astăzi 600, că avem primite, pentru prima tranșă, 2.502 doze de vaccin pe care o să le folosesc cît mai iute", a adăugat medicul.

Doctorul Ștefan Repede a mai spus că oamenii își vor putea face și rapelul la Deva: "Îi așteptăm cu drag! În zilele respective vom vaccina. Important e să vină să-i facem a doua doză".