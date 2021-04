Sute de persoane s-au prezentat la vaccinare sâmbătă noapte, în Timișoara: „Este mai liber”

Maratonul vaccinărilor, început vineri la Timişoara, a continuat și noaptea trecută.

Sute de persoane au venit după lăsarea serii, pentru a evita aglomerația din timpul zilei.

Până sâmbătă la ora 22 se vaccinaseră peste 3.200 de persoane și mai au la dispoziție încă o zi și o noapte. Oamenii trebuie să se prezinte numai cu buletinul.

Unii au făcut muncă de convingere în rândul prietenilor, pentru a-i determina să se imunizeze.

Chiar dacă de la ora 22 sunt restricții de circulație, cei care au vrut să se vaccineze sâmbătă seară au completat o declarație pe propria răspundere, în care au specificat locul spre care se deplasează.

Tânăr: „Am venit datorită faptului că trebuie să vin fară programare și că este deschis non-stop. M-am gândit că este mai liber și așa și este, că am văzut că pe timpul zilei au fost cozi. E foarță bună ideea și ar trebui să fie în mai multe orașe din România.”

Reporter: „De ce ai ales să vii noaptea?”

Tânăr: „Pai am auzit că e trei zile la rând, că nu am vrut să vin prima dată, dar colegul a zis „hai să mergem” și m-am luat după el.”

Reporter: „V-ați fi vaccinat dacă nu era acest maraton?”

Tânăr: „Nu!”

Reporter: „De ce?”

Tânăr: „Nu știu, dar zic așa, că nu am făcut vaccinuri niciodată de când sunt pe lumea asta.”

Doritorii mai au la dispoziție încă o zi și o noapte să se vaccineze. Sâmbătă seară, la ora 22, numărul de persoane vaccinate a ajuns la 3.200.

Georgiana Bobouțanu, medic coordonator centru de vaccinare: „Merge foarte bine, adică nu ne așteptam să fie atât de multă lume interesată și noaptea. Cei care nu vor să depindă de programare sau nu vor să depindă de acea programare au posibilitatea să vină doar cu actul de identitate sau pașaportul.”

Maratonul vacinării a început încă de vineri, la ora 16. Printre cei imunizaţi sunt şi unii care au luat decizia în urma unei experienţe dureroase. Daniel Giumancă din Timişoara are 53 de ani şi până nu s-a îmbolnăvit, nu a crezut în existenţa coronavirusului. Şi-a revenit cu greu după ce a fost internat la AȚI, iar asta l-a făcut să se vaccineze.

Daniel Giumancă: „Nu credeam, dar mi s-a întâmplat și mie. Am avut amețeli, nu puteam să merg, nu aveam suficient aer. Mi-am zis să fiu precaut, să nu mi se mai întâmple a doua oară, iar să mi se întâmple, să mai merg la spital, mai bine să fiu precaut din timp."

Și câțiva motocicliști din oraș au așteptat să le vină rândul.

Andrei Remus Sandu, preș. Timișoara Bikers: „Considerăm că asta e normalitatea. Este un prim pas spre normalitate. Vrem să ne reluăm viețile. Am pierdut un an. Eu, personal, consider că am pierdut un an anul trecut, cu toată nebunia care a fost."

Pentru acest maraton programat până luni dimineața la ora 8 sunt disponibile 10.000 de doze. La eveniment participă ca voluntari sute de cadre medicale. Pot fi imunizate simultan 25 de persoane.

Dorel Săndesc, preș. Soc. Română ATI: „Ne bucurăm și sperăm să vaccinăm cât mai multă lume. Acesta este visul nostru. Când am văzut cozile mi-am adus aminte de pozele din Israel. Vedem și aici o reacție deosebită a comunității din Timișoara și nu numai, pentru că au venit oameni din București, din Cluj, Au venit cetățeni români din Austria, Elveția, Franța."

Tânără: „M-am vaccinat în primul rând pentru părinți, pentru că mama are probleme puțin cu inima și vreau să o protejez."

Sâmbătă s-a deschis și primul centru drive-thru din țară, la Deva.

Cadrele medicale sunt gata să vaccineze zilnic, între ora 10 și ora 19, peste 500 de persoane. Din cauza numărului mare de doritori, la un moment dat s-a creat chiar un blocaj la eliberarea certificatelor de vaccinare. Centre similare vor fi deschise curând în Cluj și București.

Vaccinul anti-Covid a ajuns prin intermediul unei caravane și într-un sat izolat din Buzău. 40 de vârstnici au primit prima doză de ser.

Localnic: „Foarte bine este, ca să nu ne mai ducem noi la zeci de km, ca să stăm la rând cu alte persoane. Aici, în sat la noi, ne vaccinăm."

Mirela Iorgu, medic: „Mulți dintre ei locuiesc singuri și din cauza aceasta suntem aici pentru a-i vaccina.”

Drept mulțumire, o bunică de 72 de ani le-a adus medicilor ouă încondeiate.