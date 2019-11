Mall din România evacuat din cauza unei scurgeri de dioxid de carbon. Cum s-a produs incidentul

Au fost momente tensionate miercuri seară în cel mai nou mall din Sibiu, inaugurat în urmă cu două săptămâni.

Peste patru sute de persoane au fost evacuate cu doar câteva minute înainte de ora închiderii din cauza unei degajări accidentale de dioxid de carbon.

Centrul comercial nu a obținut deocamdată autorizație de securitate la incendiu, dar, potrivit unor surse, procedurile în acest sens sunt în desfășurare.

Cu puțin timp înainte de ora 22:00, un angajat a simțit un miros suspect în parcarea subterană și a dat alarma. În doar câteva minute au ajuns pompierii, iar centrul comercial a fost evacuat.

Tânără: „Noi am crezut că e închiderea mall-ului, nicidecum altceva. Iar în momentul în care am coborât pe scări, au apărut pompierii în spatele nostru și ni s-a spus că de fapt e o scurgere de gaz. După ce am coborât, la vreo 10 minute, s-a dat alarma, până atunci absolut nimic. S-a simțit un miros după ce am ieșit, cât în fost înăuntru nu."

Tânăr: „Nu s-a auzit alarma în primă fază, doar ni s-a spus să ieșim. Ni s-a spus dintr-o dată să evacuăm mall-ul. S-a auzit în boxe. Credeam că e ora de închidere. Noi eram linsititi și mâncam și ne-am trezit dintr-o dată cu pomperii în spate, că: „ Evacuarea, că alarmă, că e scurgere de gaze.” Au venit și pomperii cu măști, cu toate. Ne-am panicat puțin."

După intervenție, trei pompieri de la un serviciu privat au acuzat stări de vomă și amețeală. Ei au fost transportați la spital pentru investigații.

Alina Voina, purtătorul de cuvânt ISU Sibiu: „La fața locului au intervenit peste 25 de pompieri militari, 3 autospeciale SMURD și o autospecială de salvare a victimelor multiple, o autospecială de stingere, una CBRN, o autospecială de descarcerare. Mall-ul a fost evacuat preventiv și momentan specialiștii CBRN evaluează situația existentă."

După ce specialiștii au măsurat calitatea aerului și au ajuns la concluzia că nu există niciun pericol, oamenii au putut intra în centrul comercial pentru a-și recupera mașinile. Primele date arată că o defecțiune la sistemul de evacuare a dioxidului de carbon a făcut ca acest gaz să se împrăștie în parcarea subterană.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, proprietarii mall-ului au fost amendați imediat după inaugurare cu 50.000 de lei pentru că au deschis magazinele fără să aibă autorizație de securitate la incendiu.

