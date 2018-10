Mai mulți lideri PSD, între care Olguța Vasilescu și Țuțuianu, au mers la referendum: „Pentru viitorul nostru tradițional”

Inquam Photos / Octav Ganea

Referendumul pentru familie 2018. Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a votat sâmbătă dimineaţă la referendumul pentru modificarea Constituţiei, în sensul redefinirii familiei, la o secţia din Craiova.

„Sper din toată inima să avem peste 6 milioane de persoane care se vor prezenta la vot, pentru a spune <<Da>> sau <<Nu>>, în funcţie de ceea ce cred. Este un referendum obligatoriu, faţă de altele de până acum care au fost doar consultative. (…) Nu ştiu care va fi rezultatul, pot doar să-l intuiesc şi sper din toată inima că am votat pentru rezultatul pe care îl aşteaptă cei mai mulţi români”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu, conform News.ro.

Și alți lideri PSD s-au prezentat la secțiile de votare.

Decebal Făgădău: Am votat pentru că doresc să fiu un exemplu pentru copiii mei

Preşedintele organizaţiei municipale Constanţa a PSD, Decebal Făgădău, a declarat că şi-a exprimat votul la Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie, alături de soţia sa, pentru că doreşte să fie un exemplu de civism pentru copiii săi.

„Am mers la vot, împreună cu soţia, pentru doresc să fiu un exemplu pentru copiii mei pe care-i îndemn să se implice în viaţa socială, indiferent de opţiune şi pentru că este o zi de octombrie deosebit de frumoasă. De asemenea, am mers să-mi exprim opţiunea pentru că nu am lipsit niciodată la vreun scrutin. Consider că în 1989 pentru acesta s-au luptat cei care au generat această schimbare de sistem. De data aceasta ne aflăm în faţa unei iniţiative cetăţeneşti şi, din respect pentru cele peste trei milioane de români, am venit să votez. Eu sunt membru al unui partid politic şi partidele politice ajung la putere sau în opoziţie în funcţie de vot. Mi se pare o ipocrizie ca, fiind într-un partid, să le cer oamenilor să nu vină la vot", a subliniat Decebal Făgădău.

Preşedintele CJ Iaşi, Maricel Popa, a votat pentru „viitorul tradiţional”

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Maricel Popa, a declarat sâmbătă, la ieşirea de la urne, că a votat pentru „viitorul nostru tradiţional". El a venit alături de soţia sa pentru a-şi exercita dreptul constituţional.

„Am votat pentru familia tradiţională, pentru viitorul copiilor, am votat pentru viitorul nostru tradiţional, pentru familia formată din bărbat şi femeie", a spus Maricel Popa, care este şi liderul PSD Iaşi.

Nicolae Bădălău: Am votat cu gândul la familie şi la viitorul nepoţilor mei

Preşedintele organizaţiei judeţene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Bădălău, a declarat, sâmbătă, că a votat pentru o societate normală şi cu gândul la familia sa.

„Am vrut să votez de dimineaţă, am mers la vot împreună cu soţia mea la secţia de votare unde sunt arondat de la şcoala generală din Bolintin Vale, am votat pentru o societate normală şi cu gândul la familia mea şi la viitorul nepoţilor mei", a spus, la ieşirea de la urne, Niculae Bădălău.

Ioan Mang: Am votat cu „DA” pentru căsătoria între un bărbat şi o femeie

„Astăzi şi mâine sunt două zile foarte importante pentru poporul român care este chemat să decidă asupra articolului 48 din Constituţie. Şi, practic, poporul e chemat să decidă dacă doreşte să rămână la valorile tradiţionale, la cele specificate în însăşi Cartea sfântă, în Biblie şi poruncite de Dumnezeu, ca bărbatul să se căsătorească cu femeia şi să dea naştere la copii care să perpetueze şi să dezvolte omenirea sau dacă a uitat de poruncile divine şi e un popor care nu mai crede în aceste valori. Eu am votat cu 'DA', pentru aceste valori, pentru familia tradiţională, pentru căsătoria dintre un bărbat şi o femeie", a declarat la ieşirea de la urne, Ioan Mang, care este şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bihor.

Adrian Ţuţuianu: E o datorie cetăţenească să vin la vot; am votat pentru normalitate

Vicepreşedintele Senatului, Adrian Ţuţuianu, preşedinte al PSD Dâmboviţa a votat, sâmbătă, la Târgovişte, şi a declarat că s-a exprimat pentru normalitate, pentru păstrarea filonului creştin al familiei.

„M-am prezentat la vot pentru că e o datorie cetăţenească, nu am lipsit niciodată de la niciun fel de scrutin, de 30 de ani. Astăzi am votat pentru normalitate, pentru păstrarea filonului creştin al familiei şi pentru o soluţie de revizuire a Constituţiei care ţine cont de structura fundamentală a poporului român'', a spus Ţuţuianu, la ieşirea de la vot.

Acesta a adăugat că prezenţa la vot ar putea fi mai mare duminică.

„Cred că astăzi prezenţa va fi ceva mai mică, e zi în care cei din mediul rural muncesc, încă au de strâns recolta de pe câmp, de asemenea, sunt mulţi oameni care lucrează, dar cred că mâine prezenţa va fi mult deasupra zilei de astăzi şi cred că referendumul va strânge numărul minim de participanţi şi va îndeplini cele două criterii prevăzute de lege pentru ca el să fie valid'', a susţinut Ţuţuianu.

Referendumul pentru redefinirea familiei în Constituţie are loc sâmbătă şi duminică, întrebarea adresată alegătorilor la referendum fiind „Sunteţi de acord cu legea de revizuire a Constituţiei României în forma adoptată de Parlament?", iar la aceasta alegătorii trebuie să răspundă cu „Da" sau „Nu".

Sunt aşteptaţi să voteze aproape 19 milioane de cetăţeni români, peste 672.000 dintre aceştia fiind în străinătate. Referendumul este validat dacă prezenţa la vot este de 30 la sută, iar 25 la sută dintre cei care participă votează „Da”.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer