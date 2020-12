Mai multe vile dintr-un cartier din Oradea, în pericol să fie mistuite de flăcări

Mai multe vile dintr-un cartier din Oradea au fost în pericol să fie mistuite de foc.

Numai intervenția rapidă a pompierilor a făcut că flacările, izbucnite la un foișor lipit de o casă aflată la câțiva metri de alte două locuințe să nu se extindă.

Incendiul a fost lichidat în mai puțin de un sfert de oră.

Flăcările au izbucnit la o anexă în care proprietarii aveau centrală de încălzire. Un vecin a văzut că iese fum și a sunat la 112.

Vecin: "O făcut focul la vecini. Și am ieșit afara, văd că iese fum. Atâta am observat și am chemat pompierii.

Reporter: Și risca să ajungă și la dvs focul?

Vecin: Da, a și intrat și la noi. "

Mai multe echipaje de pompieri și un echipaj SMURD au sosit la fața locului în câteva minute. Proprietarul casei a făcut un atac de panică.

Din fericire, flacările au fost stinse rapid, iar pompierii au evacuat toate obiectele care puteau să se reaprindă.

Maior Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana: "Colegii au intervenit cu trei autospeciale de lucru cu apa și spumă, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la o anexa gospodărească, cu pericol de propagare la două locuințe și la alte acareturi din cadrul gospodăriei.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pagubele materiale cit și cauza izbucnirii flacărilor vor fi stabilite ulterior.