Magazinele de bricolaj au bifat vânzări istorice. Soluțiile găsite de oamenii speriați de facturile mari la energie și gaze

Mulți își izolează termic locuințele, pe cont propriu, fără ajutorul echipelor specializate. Așa că magazinele de bricolaj au avut vânzari mult mai mari anul acesta, și au ajuns la un record istoric.

Într-un magazin de bricolaj, raionul de construcții este foarte aglomerat.

Dragoș, angajatul unui magazin de bricolaj: „Oamenii cumpără destul de mult. Ei optează către vată pentru izolare foarte bună termică. Îi ajută foarte mult la costuri, ține foarte multă caldură în casă”.

Și altă companie din același sector are vânzări însemnate în această perioadă.

Daniela, angajatul unui magazin de bricolaj: „Cel mai mult se vând materialele de construcții, mai ales că acum începe perioada când se termină concediile și investim în casă. Le e frică ca pe viitor să nu crească mai mult prețurile”.

Bărbat: „Faci economie de energie electrică și eventual de gaze iarna, dacă nu îți izolezi termic, nu ai randament și atunci costurile cu energia cresc”.

Cifra de afaceri în bricolaj, cu peste două miliarde mai mult față de anul 2020

Dacă în anul 2010, cifra de afaceri în sectorul de bricolaj era de peste trei miliarde de lei, anul acesta a avut cea mai mare creștere, ajungând la 18 miliarde de lei, cu peste două miliarde mai mult față de anul 2020, potrivit Frames.

Adrian Negrescu, consultant financiar: „E o expresie la români. Să îți faci vara sanie și iarna car, pentru că trebuie să ne pregătim pentru sezonul de iarnă. Principalul motiv este legat de scumpirea energiei și gazelor. I-a determinat pe foarte mulți români să își izoleze termic locuințele”.

Ca să economisească bani, oamenii nu mai apelează la meșteri, ci folosesc tehnica "do IT yourself". Cu alte cuvinte, aleg produsul, îl transportă și îl montează singuri cu ajutorul ghidului care se află în pachet și explică pas cu pas ce trebuie să facă.

Pe de altă parte, și lipsa meșterilor calificați si prețurile ridicate îi determină pe oameni să se descurce singuri.

Experții spun că piața va continua să crească în perioada următoare.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 24-08-2022 19:33