Continuă violențele în Irlanda de Nord, după ce 2 adolescenți români au încercat să violeze o tânără. ”S-a evitat un pogrom”

Între manifestanţi şi forţele de ordine au izbucnit violenţe marţi seară la Ballymena, în Irlanda de Nord, după atacurile din ziua precedentă cu motivaţie rasistă, potrivit poliţiei, în urma inculpării a doi adolescenţi români pentru tentativă de viol contra unei tinere fete, notează AFP.

Luni seara, mai multe locuinţe au fost incendiate şi 15 poliţişti au fost răniţi într-un cartier din Ballymena, oraş cu 31.000 de locuitori, unde trăieşte o importantă populaţie de imigranţi.

Some residents are marking doors to display their nationality in Ballymena tonight as violence breaks out for the second day in the town. https://t.co/dDLVtShJeY pic.twitter.com/yBUbCGZYzr

Potrivit unui jurnalist al AFP aflat la faţa locului, o prezenţă puternică a poliţiei a fost desfăşurată marţi seară în acest oraş situat la aproximativ 50 de kilometri nord-vest de Belfast.

Potrivit unui postări de pe X al publicației Belfast Live, polițiștii ”au evitat un pogrom”.

S-au adunat sute de manifestanţi, printre care unii mascaţi. Focuri de artificii şi sticle au fost aruncate în direcţia poliţiei, care a folosit un tun cu apă pentru a împrăştia manifestanţii.

"Poliţia face faţă în prezent unor grave tulburări în cartierul Clonavon Terrace", a declarat o purtătoare de cuvânt a forţelor de ordine, îndemnând oamenii să evite zona.

Unii dintre manifestanţi au început să se retragă după lăsarea întunericului, dar alţii au rămas lângă baricadele improvizate, care ardeau. De asemenea, au fost raportate tulburări şi la Belfast, capitala provinciei britanice.

Potrivit presei britanice, cei doi adolescenţi de 14 ani inculpaţi pentru tentativa de viol de sâmbătă asupra unei tinere au compărut luni în faţa justiţiei, exprimându-se prin intermediul unui translator român.

Primele violenţe au izbucnit luni seară, după un miting în sprijinul victimei şi familiei acesteia.

Unii dintre poliţiştii răniţi au fost internaţi în spital pentru îngrijiri, au indicat marţi forţele de ordine într-un comunicat.

Police are currently dealing with serious disorder in the Clonavon Terrace area of Ballymena this evening, Tuesday 10th June.

Members of the public should avoid the area. An update will be provided in due course. pic.twitter.com/mUp7bzJiFD