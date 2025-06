Proteste violente în Irlanda de Nord, după ce doi adolescenți români au fost arestați pentru tentativă de viol. VIDEO

Aproximativ 2.500 de persoane s-au adunat luni în zona Harryville din Ballymena, Co Antrim, după presupusul incident, care ar fi avut loc în oraș sâmbătă seara. Doi băieți în vârstă de 14 ani au apărut în fața instanței în urma agresiunii sexuale grave asupra unei adolescente, scrie Daily Mail.

Aceștia și-au confirmat numele și vârsta prin intermediul unui interpret român la Tribunalul Coleraine Magistrates' Court luni dimineață, a relatat pentru prima dată BBC. Câteva ore mai târziu, înregistrările video de pe rețelele sociale au arătat o mulțime imensă adunată într-un parc local înainte de a se îndrepta spre zona Clonavon Terrace.

This is how they do it Northern Ireland style. Reacting to their children being raped by foreign Nationals in #Ballymena , #NorthernIreland ☘️✋????????????????✝️ pic.twitter.com/FKkYJU9Us6

Au fost apoi ridicate baricade și au fost aprinse focuri de artificii, la fața locului aflându-se o prezență importantă a poliției, precum și a altor servicii de urgență.

23.35 in Ballymena, Northern Ireland.

Immigrant homes set on fire with minimal disorder continuing in parts of the town.

This comes after an earlier protest against immigrants who sexually assaulted a young child at the weekend and reports of 2 further adults weeks prior. pic.twitter.com/WIGrR4qcRB