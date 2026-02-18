"ANSVSA informează publicul că Lucsor Impex SRL a iniţiat rechemarea unor loturi de stafide 'Furnicuţa'. Detalii produs: Stafide 'Furnicuţa'; origine: Uzbekistan; ambalator: Lucsor Impex SRL. Loturi vizate: B115D126 şi B120D126. Siguranţa produselor pe care le comercializăm este prioritatea noastră. În urma rezultatelor analizelor efectuate în cadrul programului de autocontrol, s-a depistat prezenţa unor reziduuri de pesticide neautorizate în Uniunea Europeană: Chlorpyrifos şi Profenofos", se arată în anunţul ANSVSA.

Pe site-ul autorităţii se află lista magazinelor din reţeaua Lidl, unde au fost comercializate aceste produse.

ANSVSA recomandă consumatorilor care au achiziţionat produse din loturile menţionate să nu le consume. Produsele pot fi returnate în magazinele de unde au fost cumpărate, pentru recuperarea contravalorii, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.