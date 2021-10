Lipsa acută de sânge se resimte în spitale. Pentru a veni în ajutor, jandarmii din Bistrița au lansat o campanie

Peste 25 jandarmi din Bistrița au ales să salveze vieți prin organizarea unei campanii de donare la nivelul județului. Spitalele au nevoie de sânge, însă, în aceste vremuri de pandemie, la centrele de transfuzii din toată țara vin tot mai puțini donatori.

Cei de la centrul de transfuzii fac un apel către cetățeni să vină să doneze pentru că totul se face în condiții de maximă siguranță.

Jandarmii din Bistrița au venit în timpul liber la centrul de transfuzii pentru a dona sânge. Cei mai mulți dintre ei spun că fac periodic asta, din dorința de a-și ajuta semenii.

Danuț Andronesi, angajat IJJ Bistrița: "Donarea de sânge este binevenită. Salvează viața unui om, mâine, sau chiar a unei rude, prieteni sau chiar a mea. Ținând cond că viața unui om contează de sângele pe care îl dam, este foarte bine."

Florea Domite, angajat IJJ Bistrița: "Am fost testat pozitiv cu virusul Sars-Cov-2, pe urmă, după ce am trecut prin boală, a fost o formă ușoară, am hotărât să donez plasmă tocmai pentru a-i ajuta pe ceilalți cu o formă mai gravă."

Citește și Persoanele care fac efort pot să mănânce mai multă sare. Care sunt valorile normale ale sodiului din sânge

Lipsa acută de sânge se resimte în spitale. Medicii spun că se poate ajunge chiar și la amânarea unor intervenții chirurgicale strict necesare, dacă nu există stocuri disponibile.

Adina Beudean, directorul Centrului de Transfuzii: "În județul Bistrița Năsăud este o criză foarte mare de sânge. Avem în jur de 7-10 donatori pe zi. Este un număr extraordinar de mic. Cea mai mare criză există pe grupele negative, cu rh negativ."

Georgeta Cășvan, purtător de cuvânt IJJ Bistrița Năsăud: "Această campanie am dori să fie defapt un exemplu pentru cei care vor să vină înspre sprijunul semenilor prin donarea de sânge."

Toți cei care donează sânge primesc o zi liberă de la muncă, bonuri de masă în valoare de 60 de lei, reducere de 50% la transportul în comun pe o perioadă de o lună și un set de analize gratuit.