Val de furie după uciderea a peste 1.400 de delfini, în Feroe. Apele erau înroșite de sânge, iar plajele pline de cadavre

Dimensiunea masacrului a fost aflată abia la finalul vânătorii, iar asta a condus la un val de furie și de revoltă.

În urma masacrului, apele au fost înroșite de sânge, iar plajele au fost acoperite de cadavrele mamiferelor.

Ambarcaţiunile au condus, duminică, delfinii cu coastă albă din Atlantic, spre un golf de pe malul insulei Skalabotnur. Acolo, vânătorii au așteptat să omoare mamiferele cu cârlige, cuțite și sulițe, ca parte a tradiției locale.

Delfinii uciși au fost aduși pe uscat, iar plajele au fost împânzite de cadavre. Imaginile făcute publice arată apele înroșite de sângele mamiferelor ucise, în timp ce oamenii privesc, înmărmuriți, de pe plajă.

Vânătorii ajung să ucidă, de obicei, până la 1.000 de mamifere marine pe an, în cadrul acestui eveniment. Anul acesta, însă, a fost înregistrat cel mai mare număr de mamifere ucise. Anul trecut, au fost ucişi doar 35 de delfini cu coastă albă.

Activiștii pentru drepturile animalelor din Feroe critică această tradiție și susțin că sacrificarea mamiferelor este crudă și inutilă.

Vânătoarea de duminică nu a fost diferită, iar organizațiile internaționale au condamnat acțiunea.



"A fost o mare greșeală", a spus Olavur Sjurdarberg, care nu a participat la vânătoare. "Majoritatea oamenilor sunt șocați de ce s-a întâmplat", a spus el.

Potrivit lui Sjurdarberg, acțiunea a fost aprobată de autoritățile locale și nu au fost încălcate legile. Pentru a participa, vânătorii trebuie să aibă un certificat oficial de instruire care le dă dreptul să ucidă animalele.

Uciderea delfinilor albi este "legală, dar nu este populară", a declarat Sjurdur Skaale, deputat danez pentru Insulele Feroe.

Organizația Sea Shepherd a subliniat că vânătoarea Grindadrap se poate transforma în masacre.



On Sunday night a super-pod of 1428 Atlantic White-Sided Dolphins was driven for many hours and for around 45 km by speed boats and jet-skis into the shallow water at Skálabotnur beach in the Danish Faroe Islands, where every single one of them was killed. https://t.co/uo2fAPhCDq